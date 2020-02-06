勞動部放寬「防疫產業鏈」工時上限　加班費算法一次看懂

▲勞動部放寬防疫產業鏈加班上限。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部為因應武漢肺炎疫情，放寬各級醫療院所或相關廠商（如製造、物流、通路商等），可以用勞基法第32條第4項、第40條」等特殊加班規定，因此勞動部也特別歸類出3種加班費計算態樣。

勞動部舉例，以1名口罩工廠勞工的月薪為3萬6千元，換算時薪為150元，適用勞基法32條第4項，其因應「天災、事變或突發事件」而加班，若1天正常工時8小時加上延長工時5小時，共計工作13小時，其加班費計算樣態如下。

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範例1：在平常日加班，第9小時開始加倍給薪，延長工時加班費為300元X5小時，相當於1500元。雇主該月應給薪資為3萬6千元加上1500元共計3萬7500元。

範例2：在休息日加班，前2小時加給加班費1又3分之1，第3小時到第8小時加給加班費1又3分之2；第9小時到第13小時加給加班費2又3分之2。加班費計算為200元X2小時（前2小時）加上250元X6小時（第3小時到第8小時）加上400元X5小時（第9小時到第13小時），相當於3900元。雇主該月應給薪資為3萬6千元加上3900元加班費，共計3萬9900元。

範例3：在例假日加班，前8小時加給加班費150元X8小時，第9小時到第13小時加倍給加班費為300元X5小時，加班費計算相當於2700元。雇主該月應給薪資為3萬6千元加上2700元共計3萬8700元；由於要求勞工在例假日出勤，必須再補勞工1天假。

但勞動部也提醒，如適用勞基法32條第4項規定放寬加班上限的規定，雇主應在延長開始後的24小時內通知工會，沒有工會的事業單位，則應報當地的主管機關；如要適用勞基法40條規定，則應在事後24小時內，說明理由，報請當地主管機關核備。