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比爾蓋茲基金會捐30億　對抗新型冠狀病毒疫情！

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▲微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／CFP）

微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲。(圖／CFP)

國際中心／綜合報導

「富比世」(Forbes)新聞網報導，前世界首富比爾蓋茲和妻子共同成立的「比爾及梅琳達․蓋茲基金會」(The Bill & Melinda Gates Foundation)周三(5日)宣布拿出1億美元(約30億台幣)，用作對抗新型冠狀病毒(武漢肺炎)所引爆的全球公衛危機。比爾蓋茲目前在全球富豪排行榜上名列第二。

「富比世新聞網」說，該基金會承諾的1億美元資金裡，2000萬美元將用在「世界衛生組織」(WHO)及「美國疾病控制與預防中心」(CDC)等機構，以資助前線檢測、控制和治療新型冠狀病毒。另外2000萬美元將用來幫助加強對非洲及亞高危險人群的保護。

該基金會表示，這些地區常受到流行病的嚴重打擊。上述資金將幫助當地公共衛生部門加強應急中心建設，實施有效的疾病監測工作，並提高治療能力。 其餘的6000萬美元將用在疫苗、治療和診斷的長期發展，以實現可持續控制和預防病毒傳播。

「比爾及梅琳達․蓋茲基金會」首席執行長蘇茲曼(Mark Suzman)在聲明中說：「多邊組織、各國政府、私營企業和慈善機構必須共同努力，以減緩疫情爆發的速度，各國應全力保護其公民，並加速開發控制疫情的工具。我們希望，這些資源將有助於促進迅速和有效的國際反應。這種反應應以科學為導向，而不是以恐懼為導向，並且應該建立在世界衛生組織迄今為止採取的步驟基礎之上。」

「俄羅斯衛星網」報導，世衛組織周三宣布，將發起募款，實施為期3個月的對抗疫情計畫。該組織呼籲慈善家提供6.75億美元(約202億元新台幣)，當中6.15億(約185億元新台幣)將用作支援發展中國家的衛生系統，其餘的6000萬美元( 約18億元新台幣)將用於世衛組織展開的相關工作。

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