越南口罩漲價開罰！2180家藥局供應商遭懲處　最重吊銷營業許可證

▲民眾湧入藥局搶口罩。（圖／路透）

文／中央社

武漢肺炎疫情升溫，引起口罩搶購，越南政府嚴禁口罩等防疫用品漲價，近日處罰2180家哄抬價格藥局和供應商，最重吊銷營業許可證，警方則強力偵辦不法，查獲42.2萬片來源不明口罩。

越南1月下旬首次發現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）病例，至今累計確診病例10例，另有數百起疑似病例在各醫院隔離觀察，引起民眾關注。

隨著疫情升溫，越南各地掀起口罩、消毒酒精等防疫用品搶購潮，造成供不應求，不少供應商趁機漲價3倍至6倍，引起消費者抱怨。

面對上述情況，越南政府日前嚴禁口罩、消毒洗手液、醫療物資和設備的漲價行為，指示各地相關單位加強偵辦口罩漲價與不法交易等行為。

快訊新聞網站5日報導，越南市場管理總局指出，1月底以來共處罰2180家哄抬價格的藥局和供應商，有的被吊銷營業許可證。

越南公安部腐敗、經濟和走私犯罪調查警察局表示，最近偵破26起口罩和洗手液不法交易的案件，包括企圖把口罩走私到中國的行為，查獲來源不明的42.2萬片口罩與4000瓶消毒洗手液。

此外，由於處於短缺狀態，口罩被列為管制物品。有的旅客表示，只要帶著2盒以上口罩出境，如果海關查到，會被沒收。

越南有關單位表示，將繼續加強偵辦與嚴懲口罩漲價與不法交易等行為，同時鼓勵境內口罩生產業者努力增產，確保供應能力，希望迅速解除口罩缺貨情況。（編輯：陳永昌）