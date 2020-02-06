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2020年3家純網銀來襲　渣打銀目標鎖定年輕族群、不限年輕人

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▲▼渣打集團創投部門SC Ventures全球主管Alex Manson。（圖／記者紀佳妘攝）

▲渣打集團創投部門SC Ventures全球主管Alex Manson。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

渣打集團創投部門SC Ventures全球主管Alex Manson今（6）日分享投資經驗，尋求台灣金融服務的痛點，同時也尋求可投資的新創團隊，找出有價值的解決方案。此外，今年3家純網銀即將開業，Alex Manson認為，未來目標族群以年輕人為主，但不侷限在年輕人，從中也可看到政府願意打造創新環境。

渣打集團創投部門SC Ventures全球主管Alex Manson表示，渣打成立創投目的是著重在金融科技（FinTech），透過對銀行內部推動創新，與對外部金融科技新創企業的投資，並以「Rewiring the DNA in Banking」為目標，重新架構銀行DNA，為客戶、社會提供有價值的創新解決方案，進一步轉變商業模式。

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Alex Manson指出，渣打創投未來將推動3大主軸，首先是創新實驗室（exellerator），目前在新加坡、香港、英國、肯亞、上海與舊金山等設有創新實驗室，創新不只是銀行內部，而是結合內外力量共同推動，打破原先的界線。

再者是創投基金（Investment），預計在全球市場投入約1億美元的資金，對具有發展性前瞻技術，且與銀行業契合的金融科技新創進行投資；第三是創業孵化器（Ventures），投資並孵化具有顛覆性商業模式的新創企業或業務專案。

Alex Manson也提及，渣打創投目前在台灣尚未開始投資，不過期許未來能有投資，同時也看好台灣金融科技市場有3大優勢，第一是優秀人才，他認為過去銀行業要懂會計相關，如今也須擁有IT技術，如區塊鏈、大數據分析等，而台灣科技人相當好，每年至少可以產出1萬名工程師，且來自很好的學校教育環境，這方面台灣沒有問題，接下來10至20年金融業想要表現突出的，人力將是關鍵之一。

第二是優秀的法規環境，Alex Manson說，並非所有政府都願意了解新趨勢發展、放寬空間去嘗試，台灣則是以建設性的態度面對創新，像是以沙盒的方式理解新業務，或是發給3家純網銀執照，願意塑造適合的生態環境，能符合這樣標準的政府也不多了。

最後，Alex Manson認為，金融科技發展符合現在台灣市場需求，針對即將步入退休的族群，可提供相關退休服務，以及中小企業所需的金融服務，台灣有很多傑出的中小企業，拓展海外時，需要像跨國企業充足內部資源協調，包括海外物流、稅務、會計等方面。

值得一提的是，渣打銀行也有投資台灣純網銀LINE BANK，Alex Manson說，台灣銀行儘管很多，但非常願意接受創新者並不多，如今有新成員加入金融體系後，未來目標族群以年輕人為主，但不侷限在年輕人，從中也可看到政府願意打造創新環境。

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