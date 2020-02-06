小英總統視察口罩新產線　經長：派員駐點在工廠「不分日夜衝產量！」

▲總統蔡英文(圖右)昨（5）日下午視察口罩新產線，經濟部長沈榮津（前排左一）陪同解說，政府斥資2億佈建的 62條口罩產線將陸續上線。（圖／總統府提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，口罩實名制今（6）日上路，蔡英文總統昨日親赴台灣康匠公司視察口罩新產線，陪同的經濟部長沈榮津表示，為提升產能，經濟部已派員直接駐點在工廠，日夜趕工「全力衝產量」。

依據中央流行疫情指揮中心統計，台灣目前有10名嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）患者，10名個案狀況穩定，且有1人採檢都是陰性，可望近日出院，另9名患者也都是輕症，並赴中港澳旅遊回台者，都要進行居家檢疫 14 天，國內口罩需求大增。

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經濟部表示，感謝全國許許多多本土口罩工廠，從年假時開始就配合政府提前開工。像是昨天蔡總統參訪的台灣康匠，陳董事長打趣說，他年節休假時，都在接經濟部的電話，因此年初二工廠就開工生產。

「好幾家（口罩）廠商也都一樣，陸續提早開工，也配合轉為全天候不分日夜，都在生產的模式。」隨行的經濟部官員說，為了促成政府民間一條心，經濟部相關同仁春節沒有休假，數不清的會議、電話跟訪廠，都是為了要全力衝產量，現在，很多人甚至已經直接駐點在工廠。

本月政府斥資2億佈建的 62條口罩產線將陸續上線，國內產能可望逐步提高，以因應國人防疫需求；官員指出，政府對口罩生產的原料亦有掌握，從PP聚丙烯（不織布原料）、到口罩內層ES、中間層熔噴布、外層紡黏，國內都有生產，經濟部將隨時注意原物料的供應情況。