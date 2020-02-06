取代口罩的防疫新商機　個人「攜帶式帳篷」爆紅

▲美國公司生產個人「攜帶式帳篷」，原本是用於運動賽事，現在希望用於防疫上。（圖／翻攝自Facebook／Under the Weather）

記者范姜士航／綜合報導

中國武漢肺炎疫情全球持續延燒，根據WHO所公布資料，全球總病例數已達2萬4500例，各國加緊腳步進行各式防疫措施，而全球口罩仍供不應求，除了台灣，泰國也宣佈列管口罩出口，就有美國業者嗅到了防疫的商機，將原本用於運動賽事的個人「攜帶式帳篷」轉用在防疫上。

根據《太陽報》報導，原本被設計用來觀看足球賽事的「攜帶式帳篷(StadiumPod)」，現在可能會被用來做防疫使用，雖然商品長得不時髦但或許可以避免病毒的傳染。

美國辛辛那提的里克(Rick Pescovitz)在2010年發明了這項產品，目的是為了讓父母在觀賞現場運動比賽的時候不會淋濕。因為冠狀病毒爆發大流行，讓人們越來越擔心搭乘飛機移動，讓公司發現了第二種使用方式。

▲美國公司生產個人「攜帶式帳篷」，首席執行官親自在飛機上進行實測。（圖／翻攝自Facebook／Under the Weather）

公司首席執行官已經在飛機上嘗試使用其中一個帳篷，里克的哥哥表示「我的弟弟想知道他的產品能不能在飛機上運用，空姐還很開心的幫他拍了照，坐他旁邊的男子甚至沒有瞧他一眼，或許他也覺得是安全的」，但有些人對於這項設備仍然存有疑慮，並不知道他有沒有實際的效果。

有人對此表示，這項設備在飛機上不能被用於緊急出口那排，也有人說就算沒有新型冠狀的威脅，他們也考慮使用他來維持私人空間。