南韓第一例患者今將出院！　中國女英文手寫信謝醫護：你們是我的英雄

▲ 南韓民眾也紛紛為防範武漢肺炎戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

2019新型冠狀病毒疫情在中國爆發，擴散至全球多國。南韓截至今（6日）早已有23人確診，5日國內第二起確診病例治癒出院，第一起病例病況也大幅好轉，預計今天出院。南韓首例確診病患為35歲中國女性，6日以英文撰寫一封親筆信，感謝悉心治療的南韓仁川醫療院團隊。

正等待出院的女子在信中表示，「寫這封信是為了表達我的感激之情，謝謝你們在我受疾病折磨時所做的，謝謝你們救了我的命。由於我的症狀並不明顯，我無法想像如果沒有你們先進的醫療技術和專業態度，我和我的家人會發生什麼事。你們非常細心的照顧我，我深深為你們的友善態度所感動。」

女子寫道，「中國有句俗語說得好，醫者仁心，對我來說你們更加偉大。你們所有人都是我的英雄，我永遠不會忘記這次經驗，餘生我也將學習你們，盡全力幫助他人。再次感謝你們和你們的政府，感謝你們為我所做的。若有一天我們能夠克服這項疾病，歡迎拜訪我的家鄉，你們永遠會是我的貴賓和好友。」

根據《韓聯社》此前報導，該名女子家住武漢，上月19日自仁川機場入境。她在18日就出現發燒、發冷及肌肉痠痛等症狀，在武漢就醫時被診斷為感冒，抵達仁川機場時因高燒被隔離，轉入仁川醫療中心後於20日確診。

她在3天後出現呼吸道症狀，發燒則持續長達10天，住院一周內持續補充氧氣，至上周末症狀逐漸好轉。院方說明，女子上周末病毒檢測結果已是陰性，持續討論何時解除隔離。

仁川醫療院院長趙成延（音譯）對此表示，「傳染病並不只是單一國家的問題，而是需要國際合作和彼此間的支持。我對即使人力吃緊也不分晝夜、全心投入治療的國內所有醫療與公務人員致上謝意。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。