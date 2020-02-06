影／爸媽快衝！兒童口罩中午還買得到　市府站鼎泰藥局剩一半

▲兒童口罩。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

口罩實名制今（6）日上路，各地健保藥局出現搶購人潮，100份（1份2片）成人用口罩很快就賣光，倒是購買兒童用口罩並不多，捷運市政府站附近的鼎泰藥局中午點前販售出13份（1份2片），一天25份額度（50片）約賣了一半。

記者一早9點到鼎泰藥局時已有10多人排隊，9點30分時排隊人數增加超過2倍，因為系統當機藥局在10點前開始發放號碼牌，100張號碼牌10分不到就發完。不過記者實際發現，現場多都是持2張健保卡來搶購成人用口罩，購買兒童用口罩的人並不多，中午前藥局（10點營業）時賣出13份口罩，還有12份可供民眾購買。

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▲口罩實名制上路第一天上路仍出現搶購人潮，藥局開始營業1小時就張貼售完公告。（圖／記者黃士原攝）

對於口罩實名制上路第一天購買狀況，沈采穎藥師表示，主要是因為系統當機而決定開始發放號碼牌，明(7)日起將統一在9點半發放號碼牌，讓民眾可在10點藥局開門後順利購買到口罩。不過沈采穎也呼籲大家不要屯積口罩，留給需要的人使用。

至於系統問題，沈采穎覺得系統設計很好，原本只要插入健保卡10秒就結束審查，但後來因為系統塞車，購買流程要花上2分鐘，她建議健保署盡快改善頻寬問題。

中央流行疫情指揮中心為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。