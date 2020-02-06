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1家6口5人被隔離...獨留2歲童　28名護士搶當「臨時媽媽」

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▲男童在隔離病房外探望媽媽。（圖／翻攝自南方日報）

▲男童在隔離病房外探望媽媽。（圖／翻攝自南方日報）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情肆虐，不少家庭因為隔離治療被迫拆散，廣東省第二人民醫院就有一名2歲男童獨自住在病房中，因為其餘的6名親人全都感染武漢肺炎被隔離，只留下男童一人，幸好有28名護士輪流照顧陪伴。

綜合陸媒報導，這一家六口住在廣州市海珠區某小區，從除夕開始，男童的外公、爸爸、媽媽、哥哥、外婆相繼被確診感染新型冠狀病毒，只剩下男童檢驗結果呈現陰性，代表未被感染，不用進入隔離病房。

醫院知道這件事情以後，便聯繫男童的家屬，表示可以把孩子接到醫院照顧，向全院發出了動員。消息一發出，半個小時就有28名護理師報名輪流照顧這個孩子，甚至建了一個群組叫做「天使的愛，我們的小可愛」，安排照顧孩子事宜，也希望能夠替這家人分憂，盼這家人都能早日康復。

▲28名護理師報名輪流照顧男童。（圖／翻攝自南方日報）

▲28名護理師報名輪流照顧男童。（圖／翻攝自南方日報）

在護士媽媽們寸步不離的呵護下，男童也把病房當成了自己的家，他會嘟著嘴對護士撒嬌「阿姨抱抱我」、「陪我玩玩具」，還用護士的手機，為媽媽打氣「媽媽加油哦！」

如今，好消息不斷傳來，病情較重的外公已經好轉，爸爸和外婆的病情也穩定下來，哥哥和媽媽初步檢測病毒核酸已經轉陰。

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