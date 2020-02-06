口罩實名首日！46分發完125份　台幹「尤達哥」舉牌排隊：原力助我買到

▲口罩實名制上路首日現場直擊。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）



記者陳涵茵、李佳蓉／台北報導、攝影

口罩實名制購買今（6）日上路第一天！《ETtoday新聞雲》記者實地來到位於台北市中山區北安路的特約藥局，藥局10點開始營業，7點鐘後已陸續出現排隊人潮，有民眾手持自製「給我口罩」的尤達彩繪版，並搞笑表示「希望原力幫我買到口罩。」

位於台北市中山區北安路的特約藥局9點半左右開始發放號碼牌，共100張，加上代領今日總共發放了125人次、花了46分鐘，黃彥儒藥師表示：「在前幾位稍微有慢一些，後來速度非常快，約10到15秒鐘就能完成一人次。」最後一名民眾則在上午10點46分發放完畢。

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▲口罩10點開始發放，46分全數發完。（圖／記者陳涵茵攝）



排隊伍中有位舉著尤達手繪版的民眾特別吸睛，他表示自己在上海工作擔任台幹，從事設計產業，疫情爆發前就已回到台灣，雖企業預計2月10日開工，但會想在台灣待到4月再重返工作崗位。他也表示不少大陸企業都停擺，推估2月10日可能也無法如期開工，會開啟無薪假模式。

▲尤達哥舉牌發聲。



他受訪時自嘲自己口罩已戴三天，反問記者「要不要離我遠一點？」，表示家裡就住在附近，雖然想幫家人買，但只有自己是偶數，希望尤達可以有原力助他買到口罩。

另一名上午就來排隊的曾小姐也表示家就剛好住附近，8點40分就下樓來排隊了，希望未來政府能開放一週3到4片，上班族才能也夠用，不然實在無法邊上班還來排隊買口罩。

為遏止搶購、囤積口罩的風潮，今天起口罩購買開始「實名制」，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，健保署官網昨天起更新「社區藥局及口罩庫存查詢專區」，供民眾查詢「健保特約藥局名單」以及「無健保特約藥局鄉鎮衛生所名單」。