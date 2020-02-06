　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

口罩實名首日！46分發完125份　台幹「尤達哥」舉牌排隊：原力助我買到

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲口罩,口罩實名制,尤達哥。（圖／記者陳涵茵攝）

▲口罩實名制上路首日現場直擊。（圖／記者陳涵茵攝，下同。）

記者陳涵茵、李佳蓉／台北報導、攝影

口罩實名制購買今（6）日上路第一天！《ETtoday新聞雲》記者實地來到位於台北市中山區北安路的特約藥局，藥局10點開始營業，7點鐘後已陸續出現排隊人潮，有民眾手持自製「給我口罩」的尤達彩繪版，並搞笑表示「希望原力幫我買到口罩。」

位於台北市中山區北安路的特約藥局9點半左右開始發放號碼牌，共100張，加上代領今日總共發放了125人次、花了46分鐘，黃彥儒藥師表示：「在前幾位稍微有慢一些，後來速度非常快，約10到15秒鐘就能完成一人次。」最後一名民眾則在上午10點46分發放完畢。

請繼續往下閱讀...

▲口罩,口罩實名制,尤達哥。（圖／記者陳涵茵攝）

▲口罩10點開始發放，46分全數發完。（圖／記者陳涵茵攝）

排隊伍中有位舉著尤達手繪版的民眾特別吸睛，他表示自己在上海工作擔任台幹，從事設計產業，疫情爆發前就已回到台灣，雖企業預計2月10日開工，但會想在台灣待到4月再重返工作崗位。他也表示不少大陸企業都停擺，推估2月10日可能也無法如期開工，會開啟無薪假模式。

▲口罩,口罩實名制,尤達哥。（圖／記者陳涵茵攝）

▲尤達哥舉牌發聲。

他受訪時自嘲自己口罩已戴三天，反問記者「要不要離我遠一點？」，表示家裡就住在附近，雖然想幫家人買，但只有自己是偶數，希望尤達可以有原力助他買到口罩。

另一名上午就來排隊的曾小姐也表示家就剛好住附近，8點40分就下樓來排隊了，希望未來政府能開放一週3到4片，上班族才能也夠用，不然實在無法邊上班還來排隊買口罩。

為遏止搶購、囤積口罩的風潮，今天起口罩購買開始「實名制」，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，健保署官網昨天起更新「社區藥局及口罩庫存查詢專區」，供民眾查詢「健保特約藥局名單」以及「無健保特約藥局鄉鎮衛生所名單」。

ET快訊
陳時中：即刻起「國際郵輪禁止停靠我國港口」
「武漢台商包機完全走樣！」蘇貞昌氣炸提「4點下令」說話了
黑心口罩入侵！全台買不到「這間藥局賣不完」120萬片全部來自
萬人擠爆網站！口罩實名制「健保署流量激增6倍」署長曝塞爆原因
獨家專訪／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以前戴上專業度破表！他問「活性碳口罩跌落神壇？」　網打臉讚好用：功能不同

爸媽快衝！兒童口罩中午還買得到　市府站鼎泰藥局剩一半

劈腿男LINE「能不能先給我幾個口罩，上班要用」　過敏妹爆氣：給你個毛！

鑽石公主號1台女確診武漢肺炎　指揮中心：已掌握22台旅客+2台船員

基隆藥局8點準時發號牌！配合系統…民眾晚上再領回「口罩+健保卡」

萬人爆站！口罩實名「健保署流量激增6倍」　緊急搶修仍卡卡

口罩實名首日！46分發完125份　台幹「尤達哥」舉牌排隊：原力助我買到

網速慢不怕了！「文字版口罩庫存查詢」比地圖快超多　1步驟秒知藥局在哪

武陵櫻花季2/8起開跑！賞櫻專車還有4成空位　公總要求全面防疫

武漢肺炎口罩荒！不織布龍頭南六董座親曝「口罩製造原料現況」…再提建議

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

《女鬼橋》全新預告

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

以前戴上專業度破表！他問「活性碳口罩跌落神壇？」　網打臉讚好用：功能不同

爸媽快衝！兒童口罩中午還買得到　市府站鼎泰藥局剩一半

劈腿男LINE「能不能先給我幾個口罩，上班要用」　過敏妹爆氣：給你個毛！

鑽石公主號1台女確診武漢肺炎　指揮中心：已掌握22台旅客+2台船員

基隆藥局8點準時發號牌！配合系統…民眾晚上再領回「口罩+健保卡」

萬人爆站！口罩實名「健保署流量激增6倍」　緊急搶修仍卡卡

口罩實名首日！46分發完125份　台幹「尤達哥」舉牌排隊：原力助我買到

網速慢不怕了！「文字版口罩庫存查詢」比地圖快超多　1步驟秒知藥局在哪

武陵櫻花季2/8起開跑！賞櫻專車還有4成空位　公總要求全面防疫

武漢肺炎口罩荒！不織布龍頭南六董座親曝「口罩製造原料現況」…再提建議

女鄰居「拎桃紅浴巾回家」　人妻看監視器噁炸！警一聽身分：不受理

【武漢肺炎】黃竣民／另類「超限戰」的體現？

以前戴上專業度破表！他問「活性碳口罩跌落神壇？」　網打臉讚好用：功能不同

爸媽快衝！兒童口罩中午還買得到　市府站鼎泰藥局剩一半

劈腿男LINE「能不能先給我幾個口罩，上班要用」　過敏妹爆氣：給你個毛！

早餐下午2點才送！鑽石公主號橫濱海上隔離　日客：狀況混亂

2中國人趕入境限制生效前奔夏威夷！　下機秒求美國庇護被拘留

居家防範武漢肺炎「最重手」　大陸專家：不洗手，就可能吃了别人的屎！

焦糖布丁直接包進生乳捲中！亞尼克「期間限定」全新口味開賣了

孕婦感染武漢肺炎案例增加！　專家皆「易感染對象」：避免哺乳

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

3縣市低溫特報！入夜雨又來元宵最冷12度　下周活躍鋒面近

口罩實名制開賣　2招教查藥局剩多少

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

台大教授估武漢肺炎高峰期：最多24萬人

口罩實名制上路　「健保署網站塞爆」

4賤招整外送員　惡意派單害慘死街頭

捷運男「留下噁白黏液」！她遞衛生紙後更怒了

情人節不戴套「孩子射手座」3千人邪笑

光南發50萬片口罩　消保官：無防疫功能

武漢返台先簽承諾書　台商嘆：怪病毒太厲害

九份緊急消毒！鑽石公主號確診客曾入境

國內首例女台商康復　最快一周內出院

發燒客拒載！阿羅哈客運宣布實施

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

莉婭親上火線開戰：靠北！

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

《女鬼橋》全新預告

《女鬼橋》全新預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面