向陳時中部長求助！「須確保移植病房無菌」爸爸拚救血病兒：我們非常需要口罩

▲金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋（右）。（圖／翻攝自臉書）

記者楊絡懸／台北報導

口罩購買實名制6日起上路，民眾若要購買口罩，就必須前往全台灣6000多家健保特約藥局用健保卡購買，且每人7天內限購2片。金融法制暨犯罪防制中心董事長邵之雋表示，他兒子正在移植病房，因此他以病人家屬身分發聲，希望衛生福利部疾病管制署能依照重大傷病卡，針對移植室每人每天配給20片口罩，其中10個給家屬、10個給醫護人員，以確保移植室保持無菌性。

邵之雋表示，他就讀小學的兒子去年12月突然身體不適緊急送醫，發現罹患嚴重再生不良性貧血，現住在無菌等級的移植病房，靠輸血維生，正準備移植骨髓。他以一位因血液腫瘤疾病住在移植病房的病患家長身分，感謝衛福部長陳時中這次帶領的防疫工作，「因為如果發生社區感染，我們馬上會陷入無限的恐懼，不知道跟哪個人接觸，就會帶走身邊最摯愛的親人。」

「可是在移植病房中，都是免疫力趨近於0的病人。」邵之雋指出，不要說武漢肺炎了，隨便一個小感冒，都有致死的風險，因此，每個在移植病房的陪病家屬，一天會換上4次口罩，連睡覺都必須要戴口罩，為了確保移植室無菌性，進出都必須要換新的乾淨的隔離物品，當然也包括口罩。

然而，邵之雋認為，目前衛福部疾管署沒看到這群病患，一個病患加上一個陪病家屬，每天至少有10個口罩的需求，而移植室裡的醫護人員，口罩需求量更是大；目前當供給有疑慮時，醫院與病患家屬就不得不延長口罩使用的壓力，使用同一個口罩帶進帶出移植室時，移植室的感染風暴也悄悄在醞釀中。

「當家屬與醫護人員長期戴同一個口罩進出，移植室將成為感染的高風險區。」邵之雋說，「也許我們只是一小群人，卻是全台灣最迫切需要口罩的一群人！」因此，他向衛福部、疾管署發出求救信，希望能依照重大傷病卡，每人每天能配給20片口罩，其中10個給家屬、10個給醫護人員，讓他們能平安度過這次疫期。