北韓爆7人確診！　粉專駁斥：爆料那家媒體是叛逃者辦的

▲北韓爆7人確診！他駁斥：爆料那家媒體是叛逃者辦的。（圖／CTWANT提供）

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自武漢肺炎爆發後，疫情越演越烈，中國周遭國家紛紛出現確診案例，而北韓因為提前鎖國的緣故，尚未傳出確診案例，但近日卻有南韓媒體爆料，北韓當地已出現7名患者確診武漢肺炎，導致國家的軍事訓練臨時喊卡；對此，臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」便發文駁斥這項假消息。

據南韓媒體《自由韓國郵報》（Liberty Korea Post）報導指出，北韓人民軍最高司令官金正恩已下令中止軍事訓練，原因是國家在3日出現武漢肺炎確診病例，且人數疑似多達7人；報導中指出，確診患者是曾在中國山東省從事外幣兌換工作的北韓餐廳女服務員以及北韓駐中國青島領事館一名職員的妻子，他們歸國後與家人接觸導致疫情擴散。

消息曝光後，臉書粉專「北韓-朝鮮經貿文化情報」隨即發文駁斥這項假消息，粉專首先提到，北韓在中國的領事館分布在4處，分別為朝鮮民主主義人民共和國駐北京大使館、朝鮮民主主義人民共和國駐瀋陽總領事館、朝鮮民主主義人民共和國駐香港總領事館與朝鮮民主主義人民共和國駐瀋陽總領事館丹東辦事處，根本沒有報導中所提到的青島領事館。

再者，聯合國已在去年12月2日下令，分布在全球各地的北韓勞工不得繼續工作，北韓的餐廳也大多暫停營業，因此提到所謂工作人員於2020年1月20日購買機票返回北韓，這並不合理；文章中也提到，北韓餐廳裡的員工都是集體行動，2人搭乘飛機回去的說法也不攻自破。

第三，粉專表示，北韓無意隱瞞疫情，像2019年爆發非洲豬瘟他們也是據實以告，此外，北韓境內有聯合國人員進駐，若有相關疫情出現，世界衛生組織的人也會向上申報。

最後粉專也提到，這家爆料的媒體《自由韓國郵報》是由脫北者李愛蘭所主辦的媒體，同時呼籲大家，有關於北韓的重要新聞，僅以朝鮮中央通訊社（朝中社）與勞動新聞發布為準。

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