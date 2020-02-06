萬人爆站！口罩實名「健保署流量激增6倍」　緊急搶修仍卡卡

▲口罩實名制首日，台北鼎泰藥局一早現人龍。10點半前，藥局已貼出售完公告。（圖／記者黃士原攝）

【11:40更新】健保署長李伯璋表示，因應網站瀏覽人數爆量問題，已緊急協商中華電信將頻寬加到1000M，預計每分鐘可容納3萬人次，有望幫卡頓系統紓困。

記者嚴云岑／台北報導

口罩實名制上路首日，健保署官網與APP今（6）日上午9時同時開放「口罩數量查詢」，但剛上線就傳出塞爆，經過半小時的搶修才恢復。健保署長李伯璋表示，原本官網頻寬只有150M ，每分鐘使用人數約3000人，早上緊急加到600M，每分鐘使用人數卻高達1萬8000人，官網經過緊急搶修已恢復，但仍有時好時壞狀況。

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健保組企劃組組長張鈺旋表示，今天所有民眾都關心口罩情況，雖然頻寬已加大4倍，仍難應付順利流量爆量，不過在流量下降時，仍能順利登錄。不過，健保署也做了事先考量，3天前已拜託唐鳳政委，建置了14家民間口罩查詢平台。

張鈺旋提到，今天所有民眾都關心口罩情況，在準備作業時，頻寬已加大4倍，流量下來還是可運作。在預期準備時，以想到民眾都很關心。在前3天已拜託唐鳳政委，拜託去做民間口罩查詢平台，現有14家可查詢，健保署是透過open data提供資料，每半小時更新一次，因為流量分散，就比較不會有塞車問題。

▲口罩實名制首日，台北鼎泰藥局一早現人龍，因為系統當機，改發號碼牌。（圖／記者黃士原攝）

健保署長李伯璋受訪時表示，依據同仁回報，官網在2月2日之前每日瀏覽人數約9萬，5日人數已到230萬，今日上午人數已超過300萬。平常官網用的100M的傳輸速度，只用到60-80M，每分鐘人數大概3000人，今天擴充到600M傳輸速度，每分鐘瞬間使用人數仍超過18000人，呼籲民眾可透過唐鳳政委規劃的系統加以整合。

中央流行疫情指揮中心3日宣布最新政策，4日起四大超商停售口罩，6日起開始實名制購買，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6506多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。

為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。另外，上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。

▼健保署網站被塞爆。（圖／記者葉國吏攝）