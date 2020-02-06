「中國確診、死亡人數未緩」CNN：共產黨護習近平，掌控疫情成效難見

▲習近平。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

國際上面對武漢肺炎的防疫做得相當盡力，然而起源地中國卻遲遲未有緩和疫情的趨勢，縱使世界衛生組織（WHO）多次呼籲「新型冠狀病毒並未有這麼嚴重的狀況，切勿造成恐慌」，中國領導人習近平也下令將會全力以赴阻止病毒蔓延；外媒《CNN》卻表示，「中國說習近平正掌握所有疫情，但卻無處證明」。

根據《CNN》報導，習近平截至5日至北京人民大會堂會見柬埔寨總理鴻森（Hun Sen）前，他罕見的在公開場合、電視媒體上消失7日，這多日來外界開始紛紛揣測習近平的狀態，畢竟面對武漢肺炎持續延燒，國際都在觀望中國每日的處理、疫情狀況。

武漢肺炎疫情爆發至今，中國最高層官員僅總理李克強深入重疫情區視察，習近平多次僅在電視中、公開會談場合喊話，並提到中國將會致力研發醫學治療、努力對抗病毒，希望中國人齊心不放棄。然而面對連日來疫情確診人數、死亡人數攀升，《CNN》分析，習近平所說的「掌控、指揮」疫情狀態，幾乎沒有看到成效。

長期觀察局勢的中國國情分析師畢曉普（Bill Bishop）認為，共產黨目前盡力想要保護核心人物習近平，人民領袖在這樣的疫情下染病風險相當高，因此要到公開場合視察露面的工作，就交給二線核心高層。

此外，《CNN》也提到，中國開始宣布戰勝病毒的消息，對於負面消息卻輕描淡寫帶過，專業醫師、湖北當地醫院也都幾乎沒有發言，主要原因就是在疫情爆發時，所有外媒專注在湖北當局上，反讓湖北省政府機關受到中央嚴格監督。

專家表示，這場病疫症在挑戰人類的承受能力，保持長期的社會信任是必要的。