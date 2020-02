影／早餐下午2點才送！鑽石公主號隔離狀況亂　日客暖曝：船員微笑讓人安心

▲鑽石公主號郵輪現正於日本橫濱展開海上隔離。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

鑽石公主號郵輪迄今已出現20例武漢肺炎確診病例,現正於日本橫濱展開海上隔離。該艘郵輪上有大約3700人,日籍人士石田雅子被隔離在她的房間之中,儘管樂觀的她認為自己染病的機率應該不高,但她表示,起初得知消息的管道並非由船上人員公布,訊息量極少,且船員對於突如其來的隔離作業感到混亂,早餐直到下午2點才送進房間。慶幸的是,船員們依舊帶著微笑替乘客們服務,讓她感到相當安心。

紐約時報報導,61歲的石田雅子(Masako Ishida,譯音)與80多歲的丈夫、母親一起搭遊輪旅行,一行人身體狀況良好,無需接受任何藥物治療。但她坦言,一開始的消息量非常不足,是看到香港男乘客確診的相關報導後,才知道這趟為期2周的行程有可能會延長,在主動詢問船員之後,對方才證實此一消息,而其他乘客則是過了一段時間之後才知曉。

▼其他乘客透過推特分享船上隔離的生活。

Day 1: Food at 3:20. My wife called passenger service because we hadn’t received anything and they responded quickly. #DiamondPrincess #Quarantine pic.twitter.com/FC109o84yh

目前船上3700人都已接受初步檢查,衛生部門工作人員則對有出現症狀、曾與感染者有過接觸的273人進行篩檢。石田雅子透過臉書接受採訪時表示,相關人員似乎並沒有認真執行相關措施,利用耳溫槍測量體溫時,甚至沒有放好位置,且這突如其來的隔離作業,讓一切都亂了套,早餐直到下午2點才由身穿護目鏡、口罩的工作人員送進房間,隨後午餐則是接著送到。

不過,船員仍微笑著為乘客服務,石田雅子說,「這也讓我們安心許多。」她說,一家人喜歡郵輪旅行,如今則是在郵輪上玩平板遊戲、看電影、使用免費的Wi-Fi和家人朋友們聊天,來打發時間。

Day 2: Breakfast in bed, and options for lunch and dinner. It’s impressive how systems are being developed on the fly. #diamondprincess #Quarantine pic.twitter.com/pbtNwmuHsG