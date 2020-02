口罩男自稱「小心我有武漢肺炎」 　跑到超市亂噴液體嚇壞人！

▲男子自稱有武漢肺炎大鬧超市。(圖/翻攝自Joliet Police Department)

記者李振慧/綜合報導

武漢肺炎疫情擴散全球,美國伊利諾伊州有2名男子近來跑到超市大鬧,其中1人戴著口罩、背後還貼著手工標語「小心我有武漢肺炎」,在超市裡對各式貨品亂噴清潔液體引發當地民眾恐慌。警方目前仍在追查2名男子的下落。

喬利埃特市(Joliet)警方表示,事件2日下午4時發生在當地一間沃爾瑪超市(Walmart),2名20多歲男子走進超市後,其中1人臉上戴著黃色口罩,背上則貼著自己有武漢肺炎的標示牌,便對著農產品、衣服、美容用品等產品亂噴不明液體,後來被證實噴灑的是Lysol牌清潔劑。

2人駕車逃逸後,沃爾瑪超市對店內進行徹底清潔,並扔掉10多種商品,粗估損失商品金額達美元7,300元(約台幣21萬元),清潔費用則為美元2,400元(約台幣7萬多元)。警方近來公布監視器畫面,希望民眾能夠幫忙提供線索。

Young man caught on cellphone video Sunday spraying Lysol in Joliet, IL Walmart wearing "I have coronavirus" sign. pic.twitter.com/Tjkk357jcK