　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

口罩男自稱「小心我有武漢肺炎」 　跑到超市亂噴液體嚇壞人！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

戴口罩男自稱「小心我有武漢肺炎」 　跑到超市亂噴液體嚇壞人！（圖／翻攝自Joliet Police Department）

▲男子自稱有武漢肺炎大鬧超市。（圖／翻攝自Joliet Police Department）

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎疫情擴散全球，美國伊利諾伊州有2名男子近來跑到超市大鬧，其中1人戴著口罩、背後還貼著手工標語「小心我有武漢肺炎」，在超市裡對各式貨品亂噴清潔液體引發當地民眾恐慌。警方目前仍在追查2名男子的下落。

喬利埃特市(Joliet)警方表示，事件2日下午4時發生在當地一間沃爾瑪超市(Walmart)，2名20多歲男子走進超市後，其中1人臉上戴著黃色口罩，背上則貼著自己有武漢肺炎的標示牌，便對著農產品、衣服、美容用品等產品亂噴不明液體，後來被證實噴灑的是Lysol牌清潔劑。

2人駕車逃逸後，沃爾瑪超市對店內進行徹底清潔，並扔掉10多種商品，粗估損失商品金額達美元7,300元（約台幣21萬元），清潔費用則為美元2,400元（約台幣7萬多元）。警方近來公布監視器畫面，希望民眾能夠幫忙提供線索。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
直擊／武漢返台隔離242人！北部檢疫所「1輛救護車」載人直奔
桃園再爆2居家隔離者到處亂跑！1男「帶女兒吃飯」到案喊：關1
徐正文包機多3人被罵翻！交大法律教授「是嚴重的刑事犯罪」：可
台灣爭取加入WHO防疫　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞
反送中+武漢肺炎！維珍澳洲航空宣布：將永久中止香港航線
徐正文讓確診台商「搭便車」混上包機？3隻病毒登台…男星爆氣開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被傳染武漢肺炎？發燒男突然在車站暈倒　自稱「肚子太餓」

網紅惡作劇「罹患武漢肺炎」　害班機立即折返他坦承：想在網路博人氣

害怕傳染武漢肺炎！　亞裔女機場叫車被拒載：你中國來的？

前線對抗武漢肺炎...護士下班被阻止回家！　鄰居：怕帶病毒回來

徵求勇者失敗！4公尺巨鱷「輪胎卡脖子3年」　印尼政府宣布：比賽取消

睡夢中被丈夫淋滾燙熱油！　人妻嚴重毀容「失明也無法說話」

比爾蓋茲基金會捐30億 對抗新型冠狀病毒疫情！

「中國確診、死亡人數未緩」CNN：共產黨護習近平，掌控疫情成效難見

南韓第一例患者今將出院！　中國女寫英文親筆信謝醫護：你們是我的英雄

不斷更新／武漢肺炎狂虐全球　日本狂飆45例確診「鑽石公主號就確診20人」

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

比爾蓋茲基金會捐30億 對抗新型冠狀病毒疫情！

「中國確診、死亡人數未緩」CNN：共產黨護習近平，掌控疫情成效難見

南韓第一例患者今將出院！　中國女寫英文親筆信謝醫護：你們是我的英雄

不斷更新／武漢肺炎狂虐全球　日本狂飆45例確診「鑽石公主號就確診20人」

日今晚啟動第4波包機撤僑！　菅義偉：200多人可上機

武漢肺炎「兒童感染病例較少」　專家：年紀與病情嚴重程度相關

開第一槍！　維珍澳洲航空宣布：將永久中止香港航線

越南口罩漲價開罰！2180家藥局供應商遭懲處　最重吊銷營業許可證

影／鑽石公主遊輪客「PO船上隔離生活照」　聽敲門聲放飯不得外出…美式早餐惹心酸！

影／早餐下午2點才送！鑽石公主號隔離狀況亂　日客暖曝：船員微笑讓人安心

台灣全面禁止「國際郵輪」靠泊　3月底前大砍112艘次...基隆港慘爆

台魔術師證實在鑽石公主號上！　憔悴直播曝「船內現況」：還要在海上漂流14天

沒口罩別怕！　專家曝避「高危險地點」照樣防疫...自助餐廳先pass

彭政閔日本取經見高津臣吾　日媒：台灣球界的傳奇打者

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林男遭罰3萬緩起訴

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

直擊／武漢返台隔離242人！北部檢疫所「1輛救護車」載人直奔醫院

比爾蓋茲基金會捐30億 對抗新型冠狀病毒疫情！

就決定是你了！Google與寶可夢公司合作　舉辦年度萌寵大票選

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

世衛荒謬行徑再一樁　台灣改稱台北及周圍地區

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

即／馬來西亞撤回駐台外交官

年輕媽罹急性骨髓性白血病　一周後離世

即／日「鑽石公主號」再增10例確診

WHO祕書長籲各國團結集資47億防疫

即／京都添1例　20歲男沒去中國

鑽石公主號新增10確診　確定1為60歲台灣女性

維珍澳洲航空將永久中止香港航線

每天接待300陸客　京都店員確診

土耳其連環雪崩　至少38死53傷

武漢肺炎曙光！俄羅斯透露疫苗時間表

即／6月男嬰也確診！星國再增4例

更多熱門

相關新聞

菲律賓拒中國球員入境　恐無緣亞洲團賽

菲律賓拒中國球員入境　恐無緣亞洲團賽

武漢肺炎疫情全球緊張，中國更是出現中國已經超過2萬起確診病例、台灣也有11例確診，連帶影響國際許多體育賽事。加上由於菲律賓拒絕中港澳人士入境，因此11日於菲律賓登場的亞洲羽毛球團體選拔賽恐怕也不會有中國球員參賽。

滯留台人返台渺茫？名單出入導致破局？

滯留台人返台渺茫？名單出入導致破局？

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止靠我國港口」

邱顯智：使大陸人民非法入境可處7年徒刑

邱顯智：使大陸人民非法入境可處7年徒刑

陳時中已向吉利德接洽　商請新藥保留一部分給台灣

陳時中已向吉利德接洽　商請新藥保留一部分給台灣

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎超市伊利諾伊州Walmart北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

莉婭親上火線開戰：靠北！

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

世衛荒謬行徑再一樁　台灣改稱台北及周圍地區

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面