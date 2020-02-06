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彈劾無罪！川普一出參議院秒發文...嗆：要當永遠的總統

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▲▼ 川普在眾人簇擁之下走進會場。（圖／路透）

▲川普順利度過彈劾案。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國參議院5日針對總統川普的2項彈劾案進行表決，最終反對票為52票，贊成票僅48票，否決了民主黨彈劾川普的提案。幾分鐘之後，川普立刻在推特上發影片慶祝，且內容有暗示自己會是「永遠的總統」。

川普發出的影片用了《時代雜誌》（TIME）2018年10月號的封面圖，並以2024年開始起跳每4年將選總統的年份，2028、2032、2056，最後到3000、5000、8000、20000，畫面中川普的表情一派輕鬆且得意，最後一幕停在「TRUMP 4EVA」（指永遠），暗示他會當永遠的總統。影片中這時候川普抬起頭來，噘著嘴唇、直視鏡頭，挑釁意味濃厚。

▲川普發出的慶祝影片。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

相隔不到20分鐘，川普又發了一則貼文再度強調，「我會在明天中午12時（台灣時間8日凌晨1時）發出聲明，談論我們國家在彈劾騙局的『勝利』。」

▲川普接著又發了一篇文。（圖／翻攝自推特／@realDonaldTrump）

彈劾案結果將直接影響川普2020大選選情，甚至可能塑造出川普的個人傳奇，這段時間民主、共和兩黨交相鬥志論戰，白熱化程度在川普的總統國情咨文「偉大美國的回歸」（Great American Comeback）現場可見一斑。

川普在演講前先無視眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的握手善意，裴洛西更在演講結束時當眾撕毀國情咨文的影本，雙方對立互不相讓的畫面被美媒及民眾認作「美國分裂」的象徵。

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