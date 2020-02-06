全球口罩荒　旅客帶口罩入境不限量

▲今日起買口罩實名制。（圖／記者黃士原攝）

記者吳靜君／台北報導

全台特約藥局今（6）日起開始實名制購買口罩，且全球也掀起了一陣口罩荒，財政部關務署表示，若民眾自海外帶口罩入境，不會有量的限制，也免事先取得衛福部許可證與申報。

依據規定，在平常時期民眾帶入醫療級的口罩，必須向衛福部申請許可證、並且走紅線櫃台向海關申報；但是，關務署表示，由於旅客帶入口罩的量不多，所以在非常時期予以放寬，免向衛福部申請許可證、

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財政部關務署高雄關表示，武漢肺炎疫情延燒，國內口罩供不應求，若民眾自海外攜帶口罩入境，海關將從寬處理，不會有量的限制。

但是值得注意的是，如果是快遞貨物或者是郵包進口口罩，為了保護國人的衛生安全，關務署表示，必須要照報關程序，向衛福部先取得許可證，再進行報關，否則仍會被海關扣留！



至於出口的部分，因為政府禁止口罩出口1個月，並且旅客帶出國最多250片（5盒）自1月29日至昨（5）日止海關已經查獲13萬片，其中旅客的部份查獲量有1萬多片；郵包有526件，查獲12多萬片；剩餘快遞與貨運共計15件，也有6000多片。

至於外界好奇，旅客帶口罩出境限量5盒，是否要再往下調？根據關務署觀察，近兩日旅客帶出境的盒數與量數都有減少，所以暫時未調。

▼旅客帶口罩入境規範。（圖／翻攝財政部臉書）