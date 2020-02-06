被控三度掩蓋衣索比亞「霍亂」疫情　WHO總幹事譚德塞黑歷史曝光

▲世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

新型冠狀病毒疫情爆發，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus） 挨轟防疫行動遲緩不力，甚至被民眾連署要求下台。他出身衣索比亞，2017年高票當選，成為第一位來自非洲國家的WHO總幹事，但曾被指控，擔任國內衛生部長期間，三度掩蓋霍亂疫情。

譚德塞2016年獲衣索比亞提名，2017年打敗英國候選人納巴羅（David Nabarro）醫師，高票當選，成為WHO第一位來自非洲的總幹事，也是聯合國機構第一位非裔領導人。他曾承諾，未來面對緊急狀況，將會做出「迅速且有效的」回應，並挺身維護貧窮人口的權利，對於WHO應對伊波拉疫情遲緩一事，不再重蹈覆轍。

譚德塞擁有英國諾丁漢大學（University of Nottingham）醫學博士學位，回到衣索比亞以後，2005年至2012年擔任衛生部長，2012年至2016年擔任外交部長，曾任「對抗愛滋病、結核病和瘧疾全球基金」董事會主席，是一名獲國際認可的瘧疾研究員。

▲譚德塞高票當選WHO總幹事，卻爆出爭議。（圖／達志影像／美聯社）



譚德塞競選時卻爆發爭議。他被納巴羅的顧問高斯丁（Lawrence O. Gostin）指控，擔任衛生部長期間，三度掩蓋國內的霍亂疫情，但在事後的採訪中矢口否認。納巴羅則堅稱，對於顧問的行動事前完全不知情。

綜合BBC、《紐約時報》報導，高斯丁是美國喬治城大學（Georgetown University）全球國際衛生法歐尼爾研究所的主任。他指出，衣索比亞爆發霍亂，即使援助機構努力控制，疫情卻仍蔓延，但當局卻長期否認，其中三波疫情就是在譚德塞任內爆發。

高斯丁坦承，沒有和納巴羅醫師討論就採取行動，因為他認為，如果由一名掩蓋自己國家疫情的人掌權，WHO將會「失去合法性」，「譚德塞博士是一名很有同情心、非常稱職的公共衛生官員，但他有責任向當權者說實話，誠實地確認、報告長時間以來已被證實的霍亂疫情。」

WHO坦承初期低估新型冠狀病毒的嚴重性，1月30日終於宣布「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），卻又強調疫情尚未構成大流行，排除台灣的做法引發爭議。譚德塞數度呼籲各國不要實施旅遊禁令，大讚中國疫情處理快速透明，引發外界抨擊，甚至有人連署請願要求他下台。

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