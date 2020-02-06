陸股長線仍有表現機會　投信業者建議趁機布局撿便宜

▲ 投信業者認為，武漢肺炎疫情影響短暫，陸股長線仍有表現機會。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

武漢肺炎效應持續擴散，上証綜指在3日開紅盤大跌約8%，一舉摜破2800點關卡。但投信業者認為，投資人無須過度恐慌疫情帶來的股市下挫情況，這段期間反而是進場撿便宜的好機會。

展望陸股後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，中國大陸政府應已從SARS累積防疫經驗，相信武漢肺炎會較SARS更快受到控制，且若經濟與股市受到明顯衝擊，官方或推出更多政策紅利，如中國人行於2/3展開人民幣1.2兆公開市場逆回購操作，大幅對市場釋出資金，確保流動性充足供應，投資人無須過度恐慌，反而可趁陸股大幅回檔修正之際進場撿便宜。

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葉宇真指出，據歷史經驗來看，SARS對股市的影響時間約為2個月，SARS病例達高峰時亦為股價低點。短線行情取決於每天新增病例數，一旦新增病例開始減緩，最終會見頂，而疫情獲得穩定控制之後，股市也開始穩定下來。以上證綜指為例，SARS於2003年爆發時，最大跌幅為8.8%，但之後反彈了6%，甚至在2003年全年仍是呈現上漲1成的多頭格局。

▲ 投信業者預期，股市會在疫情到達高峰時見底。（圖／路透社）

滙豐中華投信表示，隨著新型冠狀病毒疫情的發展，短期內市場將持續觀望傳染個案見頂情況，而預防工作帶來的短期挑戰，亦會削弱市場信心。長期來看，病毒爆發對於經濟的影響，取決於遏止感染擴散的速度。由於結構性阻力和刺激政策空間更為有限，中國經濟未來可能呈現V型反彈，但幅度應不及2003年SARS時期。

滙豐中華投信指出，儘管中國經濟短期內會因封鎖政策和工廠停工，導致製造科技業供應鏈受阻而打擊，但如有跡象顯示成功遏止冠狀病毒，廠內承受壓力補充庫存需求和稳定性政策的擴張，將可望推動技術性成長復甦。

另外，雖然中國A股市場本週一大幅回落，但海外投資人仍在繼續購買境內股票，且人民幣未遭到大筆拋售，反映市場依然穩健。整體而言，中國季成長率呈現波動，但預期不會對全年成長產生重大影響，惟需要留意的是成長有溫和放緩的風險，因此政策措施的規模可能更大，在這種情況下，資產的拋售情況並不合理，相反地可能為投資人帶來一定的機會。

葉宇真指出，SARS期間，陸股的食品飲料類股基本表現較為較為穩健 ，並未出現較大降幅，此次疫情程度預計可能弱於SARS，對於食品飲料行情不會造成較大影響。另外，春節為酒企的銷售旺季，占全年銷售40~60%，疫情擴散時間，酒企已經完成春節的銷售，若情緒恐慌導致的股價調整，凸顯龍頭白酒股機會。