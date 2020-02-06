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鑽石公主遊客可能曾到訪！故宮全面消毒、裝設紅外線體溫偵測儀

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▲▼ 故宮北院防疫武漢肺炎，於正館出入口使用紅外線體溫偵測儀，對遊客及員工實施體溫初篩。（圖／故宮博物院提供）

▲防疫武漢肺炎，故宮北院於正館出入口使用紅外線體溫偵測儀，對遊客及員工實施體溫初篩。（圖／故宮博物院提供）

記者林育綾／台北報導

為了因應「鑽石公主號」遊客可能曾經造訪故宮，國立故宮博物院配合中央及地方政府防疫措施，在5日閉館後進行展廳全面消毒，包含附設商店及餐廳。並且自上月23日起就於展場入口架設紅外線體溫檢測儀，監測所有入館的遊客、員工體溫，並觀察有無咳嗽、倦怠等情形。

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▲鑽石公主號確診新增至20例。（圖／達志影像／美聯社）

目前停靠於日本橫濱的鑽石公主號，船上旅客與船員共約3,711人，今（6）日第二階段檢驗結果出爐，確定有10人被武漢肺炎感染，加上5日的10人確診，目前已知船上有20人被感染。而遊輪曾在1月31日停靠基隆港1天，讓遊客下船遊玩，根據移民署資料顯示，當日入境台灣的旅客共有2,694名。

公主郵輪總監陳欣德受訪表示，當天旅行團帶隊前往的行程，大多為外國觀光客常去景點，如：故宮、台北101和九份，自由行散客造訪的點也差不多，遊客也可能自主到其他地方旅遊。雖然當時在下船都有入境檢疫，但並沒有出現狀況，也無法確認10名武漢肺炎病例是否有下船。陳欣德也正在瞭解遊客的行程與曾前往地點，將會通報給觀光局，中央也仍在比對名單。

▲▼ 故宮北院防疫武漢肺炎，於正館出入口使用紅外線體溫偵測儀，對遊客及員工實施體溫初篩。（圖／故宮博物院提供）

▲故宮南院同樣設置紅外線體溫偵測儀，檢測入館遊客體溫。（圖／故宮博物院提供）

國立故宮博物院在2月5日閉館後，進行展廳全面消毒。而為了因應新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，配合中央及地方政府防疫措施，並為保障遊客及第一線服務人員之健康，實施防疫作為如下：

1、因應鑽石公主號遊客可能曾到訪，為期審慎，北院將於2月5日閉館後，進行展廳全面消毒，包含附設商店及餐廳。

2、館內公共設施包括座椅、樓梯扶手、電扶梯扶手、電梯按鍵，及展廳內玻璃等遊客可能用手接觸到所有設施，在每日開館前，都要求清潔員用酒精擦拭一次（1月25日起實施）；並於每日中午時段（中午12點到2點之間），再次巡迴擦拭公共設施，團客大量聚集停留的區域並會機動清潔及消毒。（1月29日起實施）

3、展場入口架設紅外線體溫檢測儀，監測所有入館之遊客及員工體溫，並觀察有無咳嗽、倦怠等情形。經發現量測溫度超過37.5度以上，或有前述症狀者，先引導至戶外暫待區，由護理人員進行複測，如確認發燒即發給口罩並勸導其離院自行就醫。（1月23日起實施）

4、展場第一線服務人員，於上班服勤期間，一律全程佩戴口罩，以維護參觀遊客及員工健康。（1月27日起實施）

5、員工每日上班前均須量測體溫。如有發燒情形即要求其就醫，並居家休息。（1月29日起實施）

▲▼ 故宮北院防疫武漢肺炎，於正館出入口使用紅外線體溫偵測儀，對遊客及員工實施體溫初篩。（圖／故宮博物院提供）

▲故宮第一線服務人員，全程配戴口罩，維護自身及遊客安全。（圖／故宮博物院提供）

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