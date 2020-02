武漢籍留學生受夠歧視站上街頭　獲義大利民眾支持...替他摘下口罩

▲北京路人多戴上口罩。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

「2019新型冠狀病毒」(2019-nCOV)引發的武漢肺炎疫情延燒國際,歐洲有9個國家出現病例,其中義大利確診2例。一位到義大利留學的武漢籍男學生日前在街頭立牌,牌上寫:「我不是病毒,我是人類,不要對我有歧視!」獲得不少當地人擁抱安慰。

綜合外媒報導,義大利總理孔蒂(Giuseppe Conte)在1月召開記者會宣布,確認有2名來自中國的遊客感染武漢肺炎,目前已經讓他們隔離治療,也將暫停所有與中國往來的義大利航班。

