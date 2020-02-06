武漢患者求助慘被踢皮球　婦帶高燒老父母連跑3醫院落空…病房外面打地鋪

▲武漢位於疫情爆發中心，病患與家屬處境艱辛，接受《衛報》採訪暴露無助心聲。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

新型冠狀病毒擴散，位於疫情爆發中心的武漢處境更是艱困，數名確診病患與其家屬接受《衛報》（The Guardian）採訪，透露無奈心聲。39歲的李倫（Li Lun，音譯）被丈夫傳染，家中沒有隔離空間，向各政府機構求助卻屢屢被「踢皮球」。另一名婦女帶著年邁雙親連跑三間醫院，卻都沒有空床或資源，她只好在病房外頭打地鋪，暫讓高燒虛弱的爸媽躺下來休息。

新型冠狀病毒疫情爆發，許多病患因醫院缺乏資源或床位，被要求回家自我隔離「觀察」病情。但專家指出，此舉導致家庭群聚感染的案例越來越多，因為一般民眾多半不知道怎麼做。受訪者們向《衛報》提到，他們試圖替生病家人求助、保護健康家人，卻感受到一股越來越強烈的無助感與憤怒。

▲新型冠狀病毒疫情爆發，醫院醫療資源或床位短缺。圖為成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）



李倫的丈夫連續幾周發燒，5日確診感染武漢肺炎，但是卻無法送醫，一家六口擠在狹窄的三房公寓裡，也沒有多餘空間自我隔離，只好先把2個孩子送到親戚家中。她與婆婆逐漸出現症狀，之後證實肺部感染。

李倫持續嘔吐、腹瀉，但因丈夫病情越來越嚴重，雖然很擔心自己的健康，仍不停奔波，希望安排治療或隔離。但是，各機構很少接聽電話，她到醫院求助，被要求找居民委員會安排治療，居委會卻說，只能向上級通報，最後找上武漢疾管中心，又被指示尋求社區委員會的幫助。

李倫已經無法再等待，只好上微博（Weibo）求助，發現過去幾天已經累積數百則類似貼文。她向《衛報》表示，「我很擔心我會崩潰，我幾乎打了所有地方的電話號碼，不論我們走到哪裡，都沒有人關心。」

▲許多病患求助無門，向《衛報》吐露無助心聲。（圖／達志影像／美聯社）



《衛報》報導，一名婦女帶著發燒的年邁雙親就醫，連續跑了三間醫院，卻都沒有床位，此時爸媽已經虛弱得無法行走，她只好在觀察病房外的地板鋪上毯子，讓父母暫時躺下來休息。

五十多歲的潘先生（Pan）本周確診以後，獲得居委會安排，搬到外部隔離病房。他透露，病房裡大約20人，每人都有自己的房間，相關單位會送來三餐，但沒有醫師或醫療工作人員前來照顧，如果需要藥物，必須自行購買帶來，「之前幾天護理師會來，但是現在沒有人了。他們說他們無法提供醫療協助。」

38歲的病患劉先生（Liu）表示，他沒有接收到武漢疾病控制中心、居委會的指示，後者本應負責與衛生當局、醫院溝通協調，安排治療與後續措施。

張笑春（Zhang Xiaochun）是武漢大學中南醫院醫學影像科的副主任，他向《新京報》表示，「預防流行疾病是關乎人命的事，我們不能指望人們待在家裡照顧自己。」

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