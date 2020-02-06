回應「撕毀國情咨文影本」　裴洛西痛批：川普撕裂真相！

▲美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）撕毀國情咨文講稿。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普4日發表年度國情咨文（State of the Union），演講前忽略了眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）想要握手的舉動，對方在活動結束以後，當場撕毀講稿影本，引發外界正反論戰。裴洛西5日透露，因為她在講稿中找不到任何一頁是「沒有謊言」的，「他撕裂真相，我就撕毀他的講稿。」

幾名民主黨幕僚匿名向《路透社》、CNN透露，裴洛西撕毀影本的行為，在5日的黨團會議上獲得黨員起立鼓掌。她表示，川普像是業務一樣推銷一大堆東西，令人難以忍受，昨晚的國情咨文演講充滿謊言，「是個恥辱」，「我試圖尋找、想要保留沒有謊言的一頁……他撕裂真相，我就撕毀他的講稿。」

▲川普轉交國情咨文影本後，裴洛西想握手卻落空。（圖／達志影像／美聯社）

川普發表國情咨文之前，轉身發放講稿影本，卻無視裴洛西釋出善意、想要握手的動作，過程全被電視轉播、網路直播記錄下來，也被外界認為是導火線之一。她卻表示，這並不是撕毀文件的動機，「誰在乎啊？」

共和黨人對於裴洛西的行為紛紛表示憤怒。眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）說，「副總統身邊的位置竟然是這種人，真的很令人遺憾，我不知道哪一位議長會有這種行為。」眾院民主黨黨團主席杰弗里斯（Hakeem Jeffries）則沒有意見，「在我看來，碎紙機沒有運作，所以她做了她必須做的事情。」

裴洛西主導眾院提出兩大彈劾條款，使得川普成為美國史上第三位被彈劾的總統。但外界大多認為，共和黨把持的參院5日將宣布總統無罪。

川普4日發表國情咨文，主題緊扣「偉大美國回歸」（Great American Comeback），根據白宮先前公布的摘要，他將提出「讓每個公民都能參與美國無與倫比成功」的願景，內容包括經濟、教育、醫療、貿易與國防。川普說，「我們正以過去無法想像的速度前進，我們永遠不會後退。」

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