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台股早盤上漲逾百點！台積電、鴻海帶頭衝　台股站上11,700點

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▲▼ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

華爾街從武漢肺炎疫情的陰霾中走出，美股四大指數續揚，道瓊收盤大漲近500點、站回29,000點大關，標普和那指再創新高。台股今（6）日亦受美股激勵，開盤上漲31點、以11,605點開出。

電子三雄中，台積電（2330）以329.5元開出、上漲0.61%；鴻海（2317）開在82.5元、上漲0.36%；股王大立光（3008）以4800元開出、下跌0.62%。

請繼續往下閱讀...

截至上午9點18分，台積電、鴻海擴大漲勢來到1%以上，推升加權指數來到11,703點、上漲130點。

新型冠狀病毒疫苗的研發釋放正面消息，市場押寶中國武漢肺炎疫情不會重創全球經濟成長，華爾街投資人漸從武漢肺炎的惶恐中走出，加上美國就業數據傳出利多，美股連續兩日走高，道瓊昨日收盤大漲近500點、漲幅超過1%，標普和那指再創新高。

美股道瓊指數上漲483.22點，或1.68%，收29,290.85點；那斯達克指數上漲40.71點，或0.43%，收9,508.68點；標普 500 指數上漲37.4點，或1.13%，收3,334.99點；費城半導體指數上漲40.87點，或2.19%，收1, 909.52點。

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