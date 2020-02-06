WHO荒謬行徑再一樁　台灣改稱「台北及周圍地區」

▲WHO總幹事譚德塞(Tedros Adhanom)。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾5日專電

世界衛生組織 （WHO）每日發布的武漢肺炎疫情報告，台灣稱呼變變變，今晚最新報告除仍不當列在中國項目，並再更名為 「台北及周圍地區」，政治荒謬再添一樁。

世衛組織今晚發布第16期疫情報告，在中國省份區域及城市項下，出現一欄Taipei and environs（台北 及周圍地區）確診11名病例，且同步在附註欄載明，中國確診病例包括香港特別行政區、澳門特別行政區與台 北及周邊地區，將台灣視為中國一部分誤導國際視聽。 武漢肺炎疫情爆發以來，世衛不僅排除台灣參與會議，讓台灣無法從WHO得到即時、有用的資訊，更在名稱上大玩文字遊戲打壓台灣。

世衛在1月22日第2期疫情報告，首先以「中國，台灣」（Taiwan, China）稱呼台灣、23日報告則更名為 北直轄市（Taipei Municipality）、25日改為台北 （Taipei）、至今天則再進一步改為「台北及周圍地區 」。 且世衛自2月1日起公布中國各省份病例，也將台北 列名其中，導致國際社會混淆，將台灣當成中國一部分 ，造成其他國家誤解，因而禁止台灣籍航空公司班機及民眾入境，嚴重損害台灣民眾的權益。

不僅如此，世衛2月4日報告，還將台灣10起確診病 例虛增為13例，衛福部長陳時中當時表示「這是假新聞 」。 針對世衛不當稱呼的政治荒謬，外交部持續向世衛 表達嚴正抗議，要求更正。（編輯：林治平）1090206