WHO祕書長籲各國團結集資202億防疫　「現在不投資，以後付出更多」

記者黃翊婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞在日內瓦當地時間5日召開記者會，期間除了再次重申對中國防疫充滿信心，也認同他們的努力，同時還向全球各國喊話，希望能集資6億7500萬美元（約新台幣202億元）投入防疫工作，「現在不立刻投資，以後就會付出更多。」

▲譚德塞認同中國的努力，表示武漢肺炎確診病例大多都在中國境內，海外只有191例。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據美國《CNBC》報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，召開記者會之前中國總計有2萬4363例確診罹患武漢肺炎，在過去24小時內一共新增3893例確診，是疫情爆發以來單日病例新增最多的一天，但全球確診總數只有2萬4554例，也就是說，大部分的病例都在中國，其中80％是在湖北省，海外病例只有191例，有31例是因為接觸過來自中國的親友才會感染。

譚德塞強調，目前世衛最擔心的是衛生系統較弱的國家，他們缺乏診斷出病毒的能力，「這是我們實力最薄弱的一環，我們必須團結一致才能戰勝這場疫情，不論政治上、技術上還是財務上的團結」，因此希望各國可以集資提供6億7500萬美元的防疫費用，「現在不立刻投資，以後就會付出更多。」

▲譚德塞呼籲各國團結一致防疫。

譚德塞坦言，過去就一直在敦促196個會員國不要恐慌，而是應該著重於防疫，只是自從疫情爆發以來資金嚴重不足，世衛先前已提取900萬美元應急，並向各國發送醫療用品，包含口罩、手套、防護衣等等，現階段則希望大家為未來3個月的防疫計畫集資，世衛會率先拿出6000萬美元，其餘部分則有賴他國支援。

此外，這次的記者會譚德塞也重申，肯定中國政府在應對疫情方面的努力，也對他們的防疫工作充滿信心，至於有沒有在第一時間隱匿疫情等爭議，並非目前的討論重點，對防疫也沒有幫助。