口罩實名制上路！中國大陸列紅色警示「全禁入境」　中港澳旅遊史居家檢疫14天

▲中央流行疫情指揮中心每日更新武漢肺炎情況。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心5日宣布，全中國大陸列「紅色旅遊警示」，港、澳列「黃色旅遊警示」，而有中港澳旅遊史的人和港澳人士，入境後都要居家檢疫14天。而口罩實名制也在今（6）日正式上路，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6,500多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每人7天內限購2片。

指揮中心指揮官陳時中表示，中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情近日累積確診病例數持續快速上升，截至4日總病例數已超過兩萬例，範圍涵蓋全部省市自治區，各省市也陸續出現大規模社區群聚，且各大城市開始執行陸運管制及限制居民移動等介入措施，顯見中國大陸疫情社區傳播範圍可能擴大。

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考量中國大陸疫情嚴峻且與我國往來密切，決議自2/6起，入境民眾如有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，但有申請獲准至港澳返國者，須自主健康管理14天，居住地在中國大陸各省市的陸人則全面暫緩入境。

另外，香港已發生零星未知來源的社區傳播病例，社區中恐有隱性傳播鏈發生，而澳門近日有博彩業員工感染，當地已發生次波感染，且與中國往來密切，因此即日提升香港及澳門旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

▲陸委會主委陳明通。

而針對口罩缺貨問題，陳時中表示，醫療人員為防疫最前線，為醫用口罩第一優先使用對象，現階段指揮中心將透過每日撥發徵用口罩，盡力滿足第一線醫護人員需求，1/31以來，已撥用255萬片口罩至地方政府衛生局，優先提供防疫需求，也緊急進口200萬片口罩，目前驗收中，將以最快速度一併納入撥量提供醫療院所需求。

另外，口罩實名制購買將依照各藥局營業時間陸續在上午開始，一片降價為5元，民眾須持健保卡在全國6,500多家健保特約藥局購買，使用健保卡插卡，每個人在7天內限購2片。為分散購買人潮，身分證字號末碼「雙號者」可於每週二、四、六購買，「單號者」可於每週一、三、五購買，週日則開放全民皆可購買。

上班族及行動不便者，可委託親友代為購買，一人限代持一張健保卡，購買規則相同，兒童口罩僅限12歲以下兒童健保卡購買。口罩貨量等相關訊息，可下載「健保快易通」App或到健保署線上「口罩庫存查詢系統」了解。

▲指揮官陳時中親自到藥局實測口罩實名制購買流程。（圖／記者黃士原攝）

有關自「中港澳」地區入境規定如下（措施將視未來疫情狀況調整更新）：

一、國人：自2月6日起，有中港澳旅遊史者，需居家檢疫14天；申請獲准至港澳入境者，需自主健康管理14天。

二、中國大陸人士：暫緩入境。

三、港澳人士：自2月7日起，入境後需居家檢疫14天。

四、外國人：自2月7日起，14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境。

