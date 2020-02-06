口罩實名7天2片！　醫揭「延長使用壽命2妙招」：囤很多不會賜你平安

▲政府宣傳民眾「戴口罩、勤洗手」，但其實不管有沒有口罩都有對應的防疫方法。（圖／記者湯興漢攝）

記者簡仲豪／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，民眾出門戴口罩已經變成基本配備，但為解決民眾瘋搶、囤貨的現象，相關部門採取「實名購買」的機制，讓每個人到指定地點都能買到口罩。耳鼻喉科醫師徐正斌在臉書分享自己對於口罩的看法，分別給「搶不到口罩的、一週只有兩個口罩的、很多口罩的」民眾建議。

徐醫師表示，當流感或有呼吸道相關疫情爆發時，相關單位都會宣傳民眾「戴口罩、勤洗手」，而搶口罩會變成全民運動，舉目所見，走路逛街戴、騎乘機車戴、連操場跑步也戴，外出吃飯時口罩還放在下巴，似乎把口罩當平安符，忘了口罩原本的用途。

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▲許多人口罩不戴好，常常露出鼻孔，其實和沒戴一樣。（示意圖／記者陳俊宏攝）

對於「搶不到口罩、一週只有兩個口罩、很多口罩的民眾」，徐醫師分別給出了不同建議：

1.搶不到口罩的：避開人擠人的場所，聽到有人咳嗽離遠一點，跟肥皂當好朋友，戴上布口罩應急也不錯，飲食睡眠運動才是提升免疫力的關鍵！

2.一週只有兩個口罩的：看場合挑地點用，口罩拿下拿上、重覆使用不注意衞生比沒戴更糟。口罩重覆使用好不好沒人知道，坊間口罩消毒方法，如噴酒精、紫外線消毒、陽光曝曬、蒸氣水洗...，以上都還沒真正客觀的研究，專家意見也各不相同，其中，紫外線消毒似乎較值得推薦，但缺乏操作規範與參數，而口罩內層加塾紗布或衛生紙吸收自己口鼻的分泌物，藉此對延長口罩使用壽命，較為可行！

3.很多口罩的：多帶幾個在身上，聽到有人咳嗽就送給他，防疫完全是件「我為人人、人人為我」的事，你囤很多口罩不會賜你平安，只有大家都平安，才能自己也平安。

最後徐醫師呼籲民眾，口罩可以阻擋咳嗽或打噴嚏的飛沫四濺，包著口鼻可避免手部忘情的觸摸，所以有感冒的人應該戴上口罩，避免傳染他人，這是知識再加上個人衛生道德的問題。