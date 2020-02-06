載武漢觀光團後染病毒…奈良司機逐漸康復　密切接觸17人沒症狀

▲日本已有35人確診感染新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

日本奈良縣一名60多歲巴士司機，先前因為搭載武漢觀光團而感染新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，武漢肺炎）。據悉，這名司機經過一周治療後，病情已經逐漸康復，而與他密切接觸的17人，目前都沒有出現相關症狀。

根據《讀賣新聞》報導，奈良縣政府醫療政策局長鶴田真也表示，該名司機先前被安排在醫院負壓病房中隔離，剛開始有脫水症狀，因此給予注射點滴，目前他已經退燒，咳嗽也已經緩解，但目前還不清楚何時能出院。

奈良縣政府表示，追蹤縣內17名曾與該司機密切接觸者，每日測量2次體溫，但目前尚未發現任何異常症狀。據悉，17人中共有5人脫離2周潛伏期，剩餘人士也預計在8日後停止追蹤。

奈良縣自31日起送驗數件檢體至日本國立傳染病研究所進行檢測，均為測出任何陽性反應。朝日新聞報導提到，由於沒有出現新的密切接觸者，奈良縣政府認為，武漢肺炎並未在奈良縣內引發流行。

另一方面，厚生勞動省5日晚間確認，京都府一名擔任店員的20多歲男性確診感染新型冠狀病毒，為日本第35例確診案例。據悉，該男子為中國籍，近期並未前往中國，但他工作內容經常接觸中國遊客。