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麗豐-KY去年EPS 18.02元　今年首重穩固店家向心力

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▲麗豐-KY執行長趙承佑。（圖／麗豐提供）

▲麗豐-KY執行長趙承佑。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（5）日重訊公告自結財報，2019年全年合併營收為51.39億元，年增12%；稅後淨利達14.32億元，年增17%；稅後每股盈餘(EPS)18.02元，年增17％，整體營運不受大陸經濟成長放緩影響，全面朝向穩健布局的成效已逐步展開，並穩坐大中華美容保養市場龍頭。
 
麗豐-KY表示，為配合湖北武漢的新型冠狀病毒感染肺炎後續防疫措施，大陸地區主營通路配合當地所在政府的規定，包括克麗緹娜集團管理總部、微碩生產、哲美培訓、新美力電商後勤等均於2月10日全面復工。

麗豐-KY指出，對於疫情影響比較不嚴重的部份，克麗緹娜美容連鎖加盟店也會同步開店經營，經統計湖北及溫州地區的克麗緹娜加盟店數占比約8％，目前克麗緹娜武漢分公司及溫州分公司的員工至今仍未傳出任何病例。

請繼續往下閱讀...

麗豐-KY強調，公司營運難免受到工作天數減少及疫情的影響，但評估美容消費的需求雖會遞延卻不會消失，因此所有高層主管在疫情發展的時期全部在家待命，透過電子通訊方式規劃各種業務、管理上的因應措施和方案，面對疫情的衝擊，選擇積極應對和提前準備，期望將影響程度降至最低。
 
麗豐-KY進一步表示，目前公司首重穩固店家的向心力，預計2月10日開工後，將會先全面清查各地區加盟店的狀況，並給予適當的輔導及協助，公司已經制訂一連串特殊時期的業務支持計劃，嚴謹落實店面環境定時消毒、清潔、配戴口罩、測量體溫等，並密切關注疫情的發展。
 
展望2020年，麗豐-KY憑藉著各方面優質穩健的管理基礎，即使目前受到外在因素而造成影響，但相信隨著疫情的控制及社會氛圍的穩定，公司的經營運作將持續保持嚴謹、審慎、樂觀的處事態度來面對，期望將短期不確定因素影響降到最低，創造穩定的成果。

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