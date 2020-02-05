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救難隊直接被夷平！土耳其連續2次雪崩　至少38死53傷

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▲▼土耳其東部發生2次雪崩，造成超過30人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

▲土耳其東部發生2次雪崩，造成超過30人罹難。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

土耳其東部地區4日至5日接連發生2次雪崩，已知合計造成至少38人死亡，53人受傷，另有多人受困，搜救行動仍在進行中。據悉，第一起雪崩發生後，搜救隊員才剛救出部分民眾，未料又發生第二次雪崩，導致大批救難人員遇難。

根據安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），土東多山的萬恩省（Van）巴赫奇薩賴縣（Bahcesaray）4日先發生一起雪崩事故，造成一輛巴士遭埋，至少5人喪生。巴赫奇薩賴首長說，一支由300人組成的救難隊展開救援行動後，5日中午12時02分左右又發生第二次雪崩，導致部分救難隊員遭活埋。

另據路透社報導，土耳其災難與緊急事務管理局（AFAD）表示，共有33人在第二起雪崩中死亡，當時救難隊正在尋找2名第一起雪崩的失蹤者。當局表示，至少還有53人受傷。

萬恩省省長比爾梅茲（Mehmet Emin Bilmez）稍早前表示，截至目前救援行動仍在進行中，但沒有說明有多少人受困。土耳其內政部長蘇伊魯（Suleyman Soylu）表示，事故地點地形複雜、氣候惡劣，導致救援車輛與機具難以發揮作用。

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