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友達佈局工控領域　以每股57元收購凌華5％～30％股權

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▲友達財務長曾煜智。（圖／記者姚惠茹攝）

▲友達財務長曾煜智。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

面板廠友達（2409）今（5）日晚間8時在證交所召開重大訊息說明會，由財務長曾煜智說明，董事會決議通過公開收購凌華（6166）5%～30%股權，並透過這項股權收購案，藉此建立工商智慧物聯生態系（Industrial and Commercial AIoT ecosystem）的策略夥伴關係。

曾煜智表示，這次的股權收購將以每股新台幣57元作為對價，公開收購凌華已發行普通股，公開收購期間將自2020年2月7日至2020年3月12日。預定最高收購數量為凌華普通股65,249,177股 （約當於凌華已發行普通股股份總數之30.0%），最低收購數量為10,874,863股 (約當凌華已發行普通股股份總數之5.0%)，若收購股權比例達最低收購數量時，本次公開收購的條件即告成就。
 
曾煜智指出，友達作為工業與商業應用的面板領導廠商，擁有覆蓋全球龐大完整的工業與商用客戶群。近幾年基於滿足客戶一站式購足需求，積極推動價值延伸策略，希望逐步轉型為以面板為核心元件的智慧物聯方案商（AIoT solution provider）。

請繼續往下閱讀...

曾煜智強調，凌華作為全球工業電腦領導廠商，在工業與商業應用的許多垂直場域，均已展現領先市場的邊緣運算（edge computing）相關的產品技術與解決方案的競爭力，並在既有工業電腦的基礎上，凌華面對客戶對人工智能應用的需求，提出可擴充性的軟硬體平台整合方案，雙方締結策略夥伴將可望促成優勢互補，希望共同掌握多元領域客戶從自動化到智能化的數位轉型需求。

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