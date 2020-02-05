武漢肺炎肆虐　工商團體建議降稅紓困　財部：SARS期間頂多補貼

▲武漢肺炎疫情蔓延，也引發產業經營上的困難。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳靜君／台北報導

全球武漢肺炎持續蔓延，工商團體跳出來呼籲，疫情造成企業極大的衝擊，希望政府給予燃料稅、牌照稅及營所稅降稅。財政部表示，SARS爆發時部分主管單位只給予受損害產業補貼，而非降稅，如果要租稅優惠、降稅需要修改法令對產業、企業而言也「緩不濟急」。

不過，會計師透露，已經有百貨業者向詢問，政府是否有紓困的方式可以運用，因為武漢肺炎疫情，已經衝擊到百貨業者的業績。財政部指出，受到疫情衝擊較大者，應為觀光業、旅遊業及交通運輸業者等，這些業者已有告知訴求，而行政院也召集交通部及相關部會討論中。

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公股銀業者表示，原本紓困貸款方案紓困對象鎖定觀光業者，但據知目前受到衝擊業者不僅是觀光業，政院傾向擴大對象，但可受紓困的產業與企業目前政府仍在討論當中。

根據了解，2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）爆發期間，政府當時並沒有提供租稅優惠，而且租稅優惠或降稅也涉及修法，對於受害產業來說，緩不濟急；當時多數主管單位做法是以預算的方式補貼給受損害的產業。

至於營業稅與營所稅部分，財政部表示，若營業額下降、營業稅自然也會減少；企業若是因為疫情造成經營有虧損，原本就不需要繳營所稅，縱使政府再給租稅優惠也不適用；此外，依據盈虧互抵的規範，若營收有虧損，再10年之內都可以扣抵應該夠企業使用。