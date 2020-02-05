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2020綠能與循環經濟特刊　聚焦全球極端氣候

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▲▼澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲野火肆虐。（圖／達志影像／美聯社）

記者姚惠茹／台北報導

極端氣候已成全球共同面對的議題，怡安風險管理集團（Aon Group）身為離岸風電風險管理顧問，近年來對台灣的綠能政策也多所建言及參與，更邀集國內主要智庫、研究單位、綠能產業專業顧問及產業檢測機構的學者專家，協力製作完成《2020綠能與循環經濟特刊》。

《2020綠能與循環經濟特刊》從綠能趨勢、綠能供應鏈、綠色金融與風險管理等面向提出專業的論述，針對「創能」、「儲能」、「節能」及「循環經濟」四大領域，深入探討離岸風電、太陽光電，以及能源技術服務等產業現況與展望。

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特刊策略夥伴台灣金融研訓院董事長吳中書表示，以長遠的角度來看經濟發展，綠色、循環與永續密不可分；推廣綠色金融或發行綠債、以補貼或財稅誘因推動綠色經濟，可與企業永續經營相結合，發展出良性的正向循環。

針對循環經濟發展議題，中華經濟研究院綠色經濟研究中心強調，部分企業主過去僅注重股東權益及追求利潤，現在則意識到社會責任的使命，相繼在董事會中成立環境社會治理（ESG）的決策架構，企業在全球競逐的潮流中，更不可忽略永續發展的重要性。

怡安台灣認為，金融機構應致力開發新巨災衍生商品，並結合再保險、資本市場與財務工程，將資本市場工具導入綠色經濟。其中保險機制對綠色經濟發展尤具關鍵輔助功能，扮演更重要的槓桿角色，除提供專案風險管理、穩健經營，還可達到投資和資產管理等多重功能。

天氣風險管理顧問彭啟明表示，世界再生能源先進國家，已開始利用氣象與衛星技術預報即時的太陽能發電量，作為電力調度的參考。預報技術結合電廠實際發電量，可進行大數據分析、機器學習來修正預報模型。業者若能更精確掌握發電量預報，也可調度金流、適當安排案場維運期程，還可讓再生能源交易市場發展更趨成熟。

怡安台灣自2012年起開始配合國家綠能政策，提供怡安集團先進的專業諮詢，並自2014年開始，年年舉辦大型綠能產業風險管理論壇或研究會，持續協助台灣推動能源轉型、綠色經濟。

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關鍵字：

2020綠能與循環經濟特刊怡安風險管理集團

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