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映興電子3月初掛牌上櫃　董座賴柄源：今年車用、綠能可望推升營運成長

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▲連接線廠映興電子董事長賴柄源。（圖／記者姚惠茹攝）

▲映興電子董事長賴柄源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

連接線廠映興電子（3597）董事長賴柄源今（5）日表示，雖然電子產業受到中美貿易戰和武漢肺炎疫情的衝擊，但是映興受惠3年前就開始佈局的泰國廠啟動量產，以及轉單效應，樂觀看待今年營運，尤其是車用和綠能2大產品線可望成為今年的營運成長動能，並預計在3月初掛牌上櫃。

賴柄源表示，映興電子主要產品為連接器與連接線組，產品應用在工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護等四大產業，目前客戶多為國內知名上市櫃公司，其中透過專利佈局保護的防水連接器件模組與移動式太陽能智慧儲能系統，深受國內外市場肯定，正逐步加大營運動能。

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▲連接線廠映興電子董事長賴柄源。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為映興電子財務經理關慧貞、發言人林宜嫻、董事長賴柄源、研發副總賴啟益、技術部經理鄭凱陽。（圖／記者姚惠茹攝）

賴柄源指出，映興電子原本在台中和昆山設廠，產能佔比約為6:4，但從3年前開始建置泰國廠，前年正式投產，不僅增加當地接單數量，也正好在中美貿易戰和武漢肺炎疫情擴散之際，透過彈性調度，取代昆山廠產能降低衝擊，並期許今年下半年的產能佔比達6:3:1，藉此進軍東南亞市場。

賴柄源認為，今年車用和綠能會有比較大的成長，其中車用方面，防水連接器應用在電動代步車及電動自行車有很大的成長空間，目前公司團隊已經成立新的事業單位積極開發國際市場，像是美國、歐洲、日本都有新的客戶洽談，預計今年第2季、第3季就可以看到成果。

▲連接線廠映興電子董事長賴柄源。（圖／記者姚惠茹攝）

▲映興電子董事長賴柄源。（圖／記者姚惠茹攝）

綠能方面，賴柄源表示，移動式太陽能智慧儲能系統目前在加州的需求很大，因此映興電子就在美國設立子公司，增加服務據點，現在約有850台的銷售量，而主力客戶在北美則有1000台的銷售量，未來計畫與美國當地品牌合作，作為前進國際市場的基地。

映興電子2019年前3季營收5.98億元，稅後淨利為2438萬元，每股盈餘為0.8元；累計2019年合併營收為7.78億元，年減1.71%，賴柄源表示，主要是計算期間不同，以及中美貿易戰衝擊影響，導致移動式太陽能智慧儲能系統出貨放緩，但今年車用、綠能可望推升營運成長。

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