英國政府更新對中國旅遊警示：建議「所有英國人」離開中國

▲英國外交大臣拉布（Dominic Raab）建議，在中國的英國公民離開中國。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

受到新型冠狀病毒（2019-nCoV）也就是武漢肺炎疫情蔓延全球影響，世界各國陸續提升對中國的旅遊警示。英國政府新的旅遊是警中也提到，建議所有在中國的英國人離開中國。

根據英國《獨立報》（Independent）報導，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）建議，在中國的英國公民，如果可以的話請離開中國，這能確保最大程度降低與病毒接觸的風險，當局正在「晝夜不停地」撤離仍留在湖北省的人員。

英國外交部的官員還在持續追查，在更新旅遊警示之前，已經前往中國的239名英國公民，拉布重申，「英國公民的安全與保障永遠是我們要確保的首要大事」。

▲拉布重申，「英國公民的安全與保障永遠是我們要確保的首要大事」。（圖／達志影像／美聯社）

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）指出，目前大約有29500名英國公民，居住在中國，預計英國之後會出現更多的冠狀病毒確診病例，英國已經很長的一段時間沒有經歷過冠狀病毒流行的高峰。

漢考克補充，「我們已經制定了完整的計劃，來治療所有出現症狀的病患，並對是否出現冠狀病毒感染陽性反應進行測試，我們正在尋求國際夥伴的合作，以減緩其傳播速度，並展開疫苗的研發工作」。

截至5日為止，英國確診的病例為2例，全歐洲已有9國出現確診案例，最多的是德國出現12例確診案例。

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