英國政府更新對中國旅遊警示：建議「所有英國人」離開中國

記者林彥臣/綜合報導

受到新型冠狀病毒(2019-nCoV)也就是武漢肺炎疫情蔓延全球影響,世界各國陸續提升對中國的旅遊警示。英國政府新的旅遊是警中也提到,建議所有在中國的英國人離開中國。

根據英國《獨立報》(Independent)報導,英國外交大臣拉布(Dominic Raab)建議,在中國的英國公民,如果可以的話請離開中國,這能確保最大程度降低與病毒接觸的風險,當局正在「晝夜不停地」撤離仍留在湖北省的人員。

英國外交部的官員還在持續追查,在更新旅遊警示之前,已經前往中國的239名英國公民,拉布重申,「英國公民的安全與保障永遠是我們要確保的首要大事」。

英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)指出,目前大約有29500名英國公民,居住在中國,預計英國之後會出現更多的冠狀病毒確診病例,英國已經很長的一段時間沒有經歷過冠狀病毒流行的高峰。

漢考克補充,「我們已經制定了完整的計劃,來治療所有出現症狀的病患,並對是否出現冠狀病毒感染陽性反應進行測試,我們正在尋求國際夥伴的合作,以減緩其傳播速度,並展開疫苗的研發工作」。

截至5日為止,英國確診的病例為2例,全歐洲已有9國出現確診案例,最多的是德國出現12例確診案例。

