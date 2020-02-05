外資熱錢湧入！1月淨匯入391億　連5個月流入台灣

▲根據金管會統計，1月外資累計淨匯入達12.896億美元（約新台幣391億元）。（圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布最新外資動向，1月外資累計淨匯入約12.896億美元（約新台幣391億元），較上月淨匯入的38.38億美元來得減少，為連續5個月呈現淨匯入的態勢。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年1月1日至1月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約12.91億美元；陸資累計淨匯出約0.014億美元，合計外資1月單月淨匯入12.896億美元。

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統計也指出，從過去至2020年1月底，外資與陸資還是累計淨匯入達2,148.895億美元，其中外資累計淨匯入2,147.02億美元，陸資累積淨匯入約1.875億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，今年1月，外資累計賣超上市股票約429.98億元、買超上櫃股票約65.38億元；陸資累計買超上市股票3.66億元、賣超上櫃股票3.61億元。

觀察2019年外資動向，除了5月中美貿易戰升溫，以及7、8月外資領股息後，有淨匯出的情況之外，從9月開始轉為淨匯入，且連續4個月呈現淨匯入的態勢，使得一整年外資淨匯入高達156.96億美元，一舉創下5年來新高。