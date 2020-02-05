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經長緊盯防疫缺口！親致電鴻海、金仁寶：落實居家檢疫14天

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▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部長沈榮津親自致電給產業大老，請業者協助落實居家檢疫等防疫措施。（圖／記者湯興漢攝）

▲武漢肺炎疫情持續延燒，經濟部長沈榮津親自致電給產業大老，請業者協助落實居家檢疫等防疫措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，政府緊盯防疫漏洞。經濟部今（5）日表示，部長沈榮津親自致電給鴻海集團副總裁呂芳銘、金仁寶集團董事長許勝雄等大老，請其協助落實赴中港澳回台的員工，都要進行居家檢疫 14 天，產業界均表示將配合政府防疫作為。

經濟部表示，為防堵可能的防疫漏洞，部長沈榮津親自督軍召開戰情會議，也親自打給產業界大老，除了上述大咖外，還包括華新麗華董事長焦佑倫，食品龍頭統一集團董事長羅智先則為間接聯繫。

請繼續往下閱讀...

依據中央流行疫情指揮中心統計，台灣目前有10名嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）患者，10名個案狀況穩定，且有1人採檢都是陰性，可望近日出院，另9名患者也都是輕症，並赴中港澳旅遊回台者，都要進行居家檢疫 14 天。

官員指出，中國面對武漢肺炎的疫情，為了防疫，同樣有對於人流、物流的管制。對於台商而言，會出現部分區域的產能、供應鏈整合，以及終端消費市場受影響的效應。

針對疫情恐衝擊經濟與產業前景，經濟部也祭出三招，協助台商與各產業因應：

▲針對疫情恐衝擊經濟與產業前景，經濟部祭出三招，協助台商與各產業因應。（圖／經濟部提供）

▲針對疫情恐衝擊經濟與產業前景，經濟部祭出三招，協助台商與各產業因應。（圖／經濟部提供）

一、主動關懷台商需求：有些台商在中國部分區域的產能受限，但可以透過其他地方的產能調整彌補，經濟部將協助台商相關需求。

二、加大力道支持台商回台投資：從中美貿易戰到武漢肺炎，顯示台商必須分散生產基地、分散市場，才能夠分散風險。經濟部表示，政府的單一窗口會用更快的速度，全力支持台商回台投資。

三、以根本的做法，化危機為轉機：經濟部後續會提出方案、投入資源，把危機帶來的壓力，轉換成為轉型的動力，政府與民間攜手合作，讓產業加速升級轉型。

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