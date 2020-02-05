口罩出售實名制明日起跑　財政部定調：特約藥局免開發票

▲藥局明日起開賣實名制口罩，可以不用開發票。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者吳靜君／台北報導

因應武漢肺炎疫情，政府實施實名制購買口罩政策明（6）日上路，政府規範每一人7天之內只能買2片；財政部今（5）日核釋，健保特約藥局因應武漢肺炎疫情，在嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心成立期間，受政府機關委託，依政府機關規定價格代售徵用口罩取得的款項，全數交該委託機關解繳公庫者，依傳染病防治法第55條規定免課徵營業稅，免開立統一發票。

財政部說明，嚴重特殊傳染性肺炎持續升溫，配合疫情指揮中心宣布，自109年2月6日起口罩販售採實名制，由郵局配送政府徵用的口罩至健保特約藥局委託代售。

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依傳染病防治法第55條規予以釋明，藥局是依政府機關規定價格代售徵用或配銷之防疫物資（口罩），其出售收入全數交該委託機關解繳公庫者，免課徵營業稅可以免營業稅，以利徵納雙方遵循。

外界也好奇，超商也代賣口罩一次三片，卻有開立統一發票，財政部解釋，因為超商是屬於營業人，銷售商品必須要開立發票，但是依據傳染病防治法規範，也可以免營業稅；至於藥局是執行業務，非營業人而且代政府銷售口罩，也沒有收取費用、利潤，所以也沒有所得，所以也免所得稅。