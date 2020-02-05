謝金河：全世界都在看Tesla表演！空頭慘賠數十億美元　分析師喊股價漲到7千美元

▲Tesla執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河昨（4）日在臉書提及武漢疫情撞擊全球資本市場，但是美國前五大市值企業毫不受影響。這幾天，Apple最高漲到327.85美元、微軟創下174.5美元天價（編按，收盤價為180.12美元）、Amazon也突然大漲至2055.72美元，市值重返一兆美元，而Google也寫下1053.21美元天價。但最吸睛的，肯定是Elon Musk領軍的Tesla。

謝金河指出，2月3日Tesla大漲將近20％，786.14美元的天價，市值衝高到1405.87億美元，超越了星巴克，也追過IBM；去年Tesla股價最低只有176.99美元，但從Tesla的上海超級工廠開始運作，Musk靠著川普總統幫忙，Tesla可以百分之百控有上海超級工廠，慢慢大家發現Tesla終於可以大量生產電動車，股價開始飆漲，今年已拉出86%的驚人漲幅，而且在武漢疫情蔓延，全球股市大跌聲中，Tesla連續嘖出大漲，令人嘆為觀止。

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他指出，這一年來Tesla股價高潮迭起，而且空頭損失慘重。看最壞的GLJ Research的執行長Gordon Johnson說了一句經典的話，他說Tesla只是有輪子的比特幣。

謝金河說，不相信Tesla的空頭，這回慘賠幾十億美元；而看最好的ARK Research分析師Catherine Wood認為到2024年，Tesla毛利率會拉升至40%以上，Tesla會漲到7000美元，市值會到1.26兆美元，這又是一個天文數字。

Tesla股價大漲，帶動整個供應鏈大漲，這兩天深滬股市大跌，但寧德時代、贛鋒鋰業的股價都漲停板，台灣與Tesla相關的供應鏈也將受惠。馬斯克聲明股價市值沒有衝過1000億美元，不領薪水，也不拿股權激勵獎賞，這回可以拿到3.46億美元的分紅。

謝金河表示，現今Tesla市值來到1405億美元（編按，最新數字是1599億美元），已是僅次於Toyota的全球第二大市值汽車廠。今年的CES展聚焦在汽車自動駕駛，Tesla的獨領風騷，似乎正在這個世界帶動一波的科技創新運動，Tesla股價大漲的背後，也牽動世界正在進行一場寧靜的產業革命。



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