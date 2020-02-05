年後轉職「鐵飯碗」複試名單底加　國營事業職缺「起薪36K起跳！」

▲經濟部今（5）日公佈中油、台電、台糖及台水等所屬事業新進人員複試名單。(圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

年後轉職潮蠢動，來搶鐵飯碗。經濟部今（5）日公告國營事業新進職員甄試複試名單；官員指出，台電、台水、台糖與台灣中油等國營事業新進職員甄試，今年預計錄取1440名員額，最終錄取者將可獲36K至39K起薪。

受到一例一休及退休潮影響，經濟部所屬國營事業大舉徵才，經濟部人事處去年7月公布108年度專科以上層級新進職員徵才訊息，徵才單位包托台電、中油、台糖、台水等各國營事業，並於去年11月24日舉行初試。

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經濟部官員指出，進入複試名單今天在經濟部公布欄、甄試網站及各國營事業網站同步公告，本次考試初試成績採線上查詢，試務處將以電子郵件及簡訊通知應考人自行至甄試網站查閱成績。

另外，應考人如欲申請成績複查，請於109年2月12日前（郵戳為憑），依甄試簡章規定程序以書面方式申請。

經濟部表示，經中油、台電、台糖及台水公司因業務需要提報，共計增列221名員額，增額後本次甄試錄取總人數為1,440名，以本次招考實際到考人數19,927人計算，錄取率將由6.12%提升至7.23%。