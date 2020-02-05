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英國6歲童拿「針筒」問這是什麼？　媽媽嚇傻：有沒有受傷

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▲▼針筒,針頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲針筒。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國6歲男童諾亞·肖特（Noah Short）1日與家人前往漢堡王用餐，期間到廁所時，在地板發現了一個有針頭的針筒，並好奇地問媽媽薩姆·普爾曼（Sam Poolman）這是什麼？普爾曼看到嚇了一大跳，馬上把針筒拍掉，幸好針頭的部分不是朝向諾亞，否則後果不堪設想，隨後告知了店內經理。

普爾曼在1日帶著諾亞到卡地夫（Cardiff）的一家電影院看電影，之後到漢堡王用餐，沒想到在上廁所的期間看到諾亞拿著一個針筒，嚇得趕緊拍掉，並趕快檢查有沒有被刺傷，諾亞還為此大哭，以為自己做錯了什麼事。

根據《鏡報》報導，普爾曼事件當下馬上找了店經理反映，希望可以將這件事紀錄到店內日誌上，但後來卻得知沒有如願，之後在醫院門診開始營業，就馬上帶著諾亞就醫，也拍下了針筒的照片，向諾亞反覆確認，所幸最後確認沒有被針筒所傷，不需要進一步檢查。

英國漢堡王的發言人表示，對於這位女士和兒子非常抱歉，目前已經著手調查，「我們非常重視這起事件，這不是我們希望客戶所擁有的體驗，未來高峰期間將每半小時定時檢查廁所。」

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