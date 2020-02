英國6歲童拿「針筒」問這是什麼？　媽媽嚇傻：有沒有受傷

▲針筒。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

英國6歲男童諾亞·肖特(Noah Short)1日與家人前往漢堡王用餐,期間到廁所時,在地板發現了一個有針頭的針筒,並好奇地問媽媽薩姆·普爾曼(Sam Poolman)這是什麼?普爾曼看到嚇了一大跳,馬上把針筒拍掉,幸好針頭的部分不是朝向諾亞,否則後果不堪設想,隨後告知了店內經理。

普爾曼在1日帶著諾亞到卡地夫(Cardiff)的一家電影院看電影,之後到漢堡王用餐,沒想到在上廁所的期間看到諾亞拿著一個針筒,嚇得趕緊拍掉,並趕快檢查有沒有被刺傷,諾亞還為此大哭,以為自己做錯了什麼事。

根據《鏡報》報導,普爾曼事件當下馬上找了店經理反映,希望可以將這件事紀錄到店內日誌上,但後來卻得知沒有如願,之後在醫院門診開始營業,就馬上帶著諾亞就醫,也拍下了針筒的照片,向諾亞反覆確認,所幸最後確認沒有被針筒所傷,不需要進一步檢查。

英國漢堡王的發言人表示,對於這位女士和兒子非常抱歉,目前已經著手調查,「我們非常重視這起事件,這不是我們希望客戶所擁有的體驗,未來高峰期間將每半小時定時檢查廁所。」

Mum's 'sheer panic' after son, 6, picked up needle in Burger King toiletshttps://t.co/stQfeEkXpY pic.twitter.com/XBF0XbuzyF