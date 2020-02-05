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武漢肺炎疫情大作戰！公股銀首家　兆豐銀祭3個月延繳信用卡費

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

武漢防疫大作戰，兆豐銀行為善盡企業社會責任，繼提供7天有薪防疫照顧假後，兆豐銀今（5）日宣布，即日起將針對三大類民眾，全面提供延遲繳款信用卡帳單3個月服務，成為公股銀行首家，體貼正在防疫的醫護人員以及民眾與台商。

兆豐銀表示，三大類民眾包含：一，投入第一線救護的醫療人員、二，確診遭隔離患者、三，因疫情遭滯留無法回台者，只要打電話兆豐銀行客服中心，便可申請信用卡卡費延後繳款3個月的服務。

請繼續往下閱讀...

至於受疫情影響而無法按期繳交卡費者，目前包括兆豐、北富銀、台新、元大皆提供當期款項可延至下期繳交之服務，包括已產生之違約金、循環利息等費用，都將同步減免，一同為防疫盡一份心力，與民眾共同度過非常時期。

除了祭出長達3個月的卡費延遲繳款措施，兆豐銀也鼓勵民眾可多加利用電子帳單，環保減碳之餘，更無須親自出門繳費，避免群聚感染的風險，在家就能隨時線上輕鬆繳款，且3月底前申辦電子帳單還可抽Gogoro、iPhone 11、掃地機器人與氣炸鍋，諸多兆豐明星商品包括「e秒刷鈦金卡」、「利多御璽卡」及「統一獅聯名卡」等指定信用卡更可享申辦電子帳單免年費優惠，一舉兩得。

兆豐銀並表示，旗下網購神卡「e秒刷鈦金卡」也提供網購最高4%回饋優惠，讓民眾輕鬆宅在家，也能隨時隨地享受購物樂趣。甚至血拚完想吃美食，兆豐也提供外送平台刷卡優惠，包括foodpanda、UberEats，只要刷兆豐卡，最高可獲得53%回饋，讓民眾在家就能動手指輕鬆購物吃美食。

防疫非常時期，兆豐銀表示，將盡最大心力，照顧員工、也保障全體卡友權益，與大家並肩挺過武漢疫情。

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