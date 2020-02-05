退伍軍人19年419人自殺　澳洲媽媽痛失愛子逼總理解決

▲澳洲總理莫里森表示要解決退伍軍人自殺問題，因為異常的自殺率比一般人高出18%。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在今（5）日表示，將針對退伍軍人高自殺率進行調查。澳洲在世界各地雇用超過3000支軍隊，將跟緊美國、英國與加拿大腳步，尋找方法防止退伍軍人自殺。自從2001年以來，有419名澳洲國防軍死於自殺，比一般非軍職人口自殺率高出18%。

根據《路透》報導，芬妮（Julie-Ann Finney）的兒子大衛（David）為前海軍士官，在去年自殺。為此，莫里森承受極大壓力，在社會輿論下必須解決問題，她在坎培拉（Canberra）向媒體表示「太多澳洲年輕人選擇結束自己的生命，我們必須盡可能採取行動防止悲劇發生。」

關於如何採取行動，澳洲將成立常駐專員，調查可能自殺的個案進行輔導，並提供支持確保他們身心健康。而專員還有待決定，將在1年內對國會提出報告。

美國總統川普在2018年簽署了一項行政命令，試圖防止退伍軍人因為心理健康問題越來越嚴重，最後走向自殺。根據美國退伍軍人事務部（Department of Veterans Affairs）數據，2017年有6139名退伍軍人死於自殺，自殺率比一般非退伍軍人的成人高出1.5倍。

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