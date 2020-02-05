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抖音網紅裸上身入鏡　眼尖網友發現超大黑痣救他一命

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▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

▲網友發現異常的痣。（圖／翻攝自抖音／@alexgriswold）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國23歲的抖音紅人艾力克斯（Alex Griswold）常上傳一些搞笑影片到平台，累積了超過50萬個粉絲，其中有粉絲在影片中發現艾力克斯背上的痣看起來不太妙，建議他去檢查，沒想到就醫後得知那顆痣是有可能會成為黑色素瘤（Melanoma）的非典型痣。

根據《BuzzFeed》的報導，艾力克斯日前發布一支名為「這就是結婚的感覺」的影片，用開玩笑的方式描述婚後生活，他難得裸上身出現在鏡頭前，但也因此讓網友注意到他背上的「大黑痣」。

@alexgriswold

Sorry for showing my skin #wholesosome #married #dating #fyp #foryou

Heres what its like being married - alexgriswold

▲艾力克斯在影片中裸上身。（圖／翻攝自抖音／@alexgriswold）

艾力克斯起初在看到留言時不以為意，但後來又有另2位曾患黑色素瘤的網友透過instagram和email傳訊息給他，才決定要去皮膚科檢查。

醫生檢查當下認為這顆痣不太樂觀，並採樣送驗，結果那顆痣屬於中型「非典型痣」，很有可能發展成罕見且致死率高的皮膚癌「黑色素瘤」。最後醫生替艾力克斯切除背上的痣，還說「抖音的粉絲救了你一命」。

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