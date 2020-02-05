日本「1.7萬噸重渡輪」隔離百名患者　滑平板打發時間、餐送到房內

▲日本軍方準備渡輪「Hakuo」，預計隔離百名可能感染新型冠狀病毒的患者。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

日本確診2019新型冠狀病毒病例數增至33，軍方5日則準備一艘專用的渡輪，預計安排百名患者進入並接受隔離。

《路透社》報導，隨著日本國內的確診數上升，軍方5日也準備一艘渡輪，用來隔離百名可能感染新型冠狀病毒的民眾。這艘重達1.7萬噸的渡輪又稱為「Hakuo」，停放在靠近東京的橫須賀海軍基地（Yokosuka naval base），此處也是美國海軍「隆納·雷根號航空母艦」的進駐地點；如果開始啟用，「Hakuo」一開始將能容納94人，但實際可以接納的數量還會再更多。

▲「Hakuo」內部。（圖／路透）



日本自衛隊官員告訴《路透社》，「Hakuo」最大可以容納500人，但這麼多人也代表大家必須排隊等待洗澡與其他設施，若是接納300人，民眾則可以舒適在裡面生活。

▲「Hakuo」工作人員正在擺放物資。（圖／路透）

日本防衛省說明，民眾在「Hakuo」約會被隔離10天，可以使用平板電腦與Wifi來打發時間；每人都會得到衛生與其他生活用品，餐點則會送至房間。

此前，曾載有新型冠狀病毒確診患者的豪華郵輪「鑽石公主號」（Diamond Princess）經過檢驗，出現10名確診患者，目前船隻仍停靠在日本橫濱港，近3700名乘客與船員必須隔離14天。

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，日本政府被批評應對疫情的速度太慢。與其他國家不同的是，日本尚未強制隔離可能感染新型冠狀病毒的人，包括搭機從武漢返回的國人。

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