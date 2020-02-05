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爸媽看過來！刷卡繳學費懶人包　最高享12期0利率

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▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲7大銀行推出刷卡繳學費零利率分期的服務，最高喊出12期0利率，藉此減輕父母的負擔。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

開學季即將到來，大筆的學雜費支出是父母荷包大失血的時候，不過7大銀行祭出刷卡繳學費0利率的優惠方案，最高12期0利率，因此只要善用信用卡代繳學雜費，就能輕鬆拿到銀行的回饋優惠。

中國信託銀行表示，「i繳費」平台上可繳交逾2,300家學校的學費，2019年有超過160萬人使用「i繳費」平台繳交學費，總金額約340億元，較2018年成長10%。

請繼續往下閱讀...

中信銀行進一步分析內部數據發現，近3年以中信卡繳交學費的客戶中有4成使用分期付款。中信銀行持續提供刷中國信託信用卡繳交學雜費免手續費與6期分期0利率等優惠，設定9期或12期分期服務，也可享免收前6期分期利息，減輕持卡人負擔。

台北富邦銀行也提供3、6、9期分期0利率的優惠方案，不過特別留意的是想要享有12期0利率，必須單筆達3萬元（含）以上才符合條件，而持富邦J卡、尊御世界卡刷學費不限金額，即可享有0利率。

玉山銀行推出4、6、12期0利率，不過單筆金額需達3000元、5000元、3萬元（含）以上，另外也有18、24期供民眾選擇，但年利率分別為11%、12%，不過以上皆須在帳單結帳日前3天在指定活動網頁完成設定。

台新銀行則提供6期、12期的分期服務，其中單筆金額達3萬元（含）以上即可申請6期0利率，而12期則不限金額，但年利率為3.96%；兆豐銀行也推3、6期0利率，且不限繳納金額，即可辦理分期，完成交易後至當期帳單結帳日前3個營業日到本行官網的雲端櫃台申請。

國泰世華銀行也推出4、6期0利率，另外也有長天期的分期供卡友選擇，分別為12、18、24期，年利率皆為3.96，不過上述分期條件須符合單筆金額需達3000元（含）以上才可申請。

凱基銀行推出4、6期0利率，不過後者單筆金額需達2萬元以上，其餘12、18、24期，年利率則要8%、11%、12%，單筆金額也限制在1000元以上；華南銀行沒有推出0利率方案，但提供卡友3至24期不等的分期方案，手續費則是100至200元不等，單筆須達3000元以上，年利率最低則為4.99%、最高為9.99%。

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