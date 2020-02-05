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ICAO籲勿實施旅遊禁令　網友狂貼中華民國國旗：Taiwan！

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▲▼國際民航組織（ICAO）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際民航組織（ICAO）呼籲各國不要實施旅遊禁令。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2019新型冠狀病毒（2019-nCOV）引發的武漢肺炎擴散全球。國際民航組織（ICAO）於4日發布呼籲各國不要實施超出世界衛生組織（WHO）建議的旅遊禁令，以免干涉國際交通，並提醒已實施國家，應在措施生效的48小時以內提出正當理由。此貼文一出，許多網友紛紛留言「Taiwan！」或者貼出中華民國國旗。

ICAO於4日發布最新建議指出，因為對於新型冠狀病毒的恐懼，航班取消、更改路線，以及針對旅客實施額外旅遊措施的情況越來越多，「希望鼓勵所有政府與航空公司，持續追蹤由WHO發布的最新旅遊與健康建議，並且遵循這些建議。」

▲▼WHO,新型冠狀病毒,武漢肺炎。（圖／路透）

▲ICAO在文中提到，各國實施可能影響國際交通的健康措施48小時以內，應向WHO告知理由。（圖／路透）

文中提醒，根據《國際衛生條例》（International Health Regulations），各國政府實施額外衛生措施，以致可能嚴重干涉國際交通時，有義務在實施的48小時以內向WHO告知理由，「我們支持、呼籲所有國家不要實施違反《國際衛生條例》的禁令，公私部門應更快速地合作，發展出我們需要的治療方法、藥物與疫苗，控制疫情。」

ICAO提到，WHO的指南都是根據專家與可靠資訊，也了解在面對健康與旅遊風險時，仍須維持具有可延續與支持性的環境，「超出它（WHO）的建議，卻沒有提出適當的風險評估，可能會導致不必要與負面的影響，尤其對於許多脆弱、孤立、重度依賴全球航空網絡的人群而言。」

新型冠狀病毒疫情爆發，WHO等國際組織將台灣排除在外，ICAO先前更傳出封鎖挺台推特帳號的行為，遭美國國務院譴責。ICAO這次在推特官方帳號上分享貼文，許多網友紛紛留言，標註WHO和ICAO並寫道「Taiwan！」，有人貼出中華民國國旗的表情符號，也有人批評或貼出嘲諷圖文。

►WHO：武漢肺炎疫情尚未構成「大流行」　力讚中國採取強力措施

►美國國務院「譴責ICAO」封鎖挺台灣推特：撤銷封鎖！

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

 
ET快訊
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